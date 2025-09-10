LIVE: Συναγερμός μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η πρώτη άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ στον πόλεμο

Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν ρωσικά drones τα οποία παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας.

Η στρατιωτική επιχείρηση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με την Πολωνία να αναπτύσσει αεροσκάφη σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, τα drones που πέρασαν τα σύνορα εντοπίστηκαν και καταρρίφθηκαν, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Η εισβολή ρωσικών drones σε τέτοια κλίμακα και η κατάρριψή τους συνιστά νέα πραγματικότητα τόσο για την Πολωνία όσο και για τη Συμμαχία.

Πολωνικά μέσα μεταδίδουν ότι η Βαρσοβία εξετάζει την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ. Σημαίνει σύγκληση του συμβουλίου της Συμμαχίας. Σε αντίθεση με το Άρθρο 5, δεν συνεπάγεται αυτόματη στρατιωτική απάντηση.

