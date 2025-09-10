Logo Image

LIVE: Συναγερμός μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η πρώτη άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ στον πόλεμο

Κόσμος

LIVE: Συναγερμός μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η πρώτη άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ στον πόλεμο

REUTERS/Kacper Pempel

Η Πολωνία είχε και στο παρελθόν σηκώσει τα μαχητικά της - Ωστόσο είναι η πρώτη φορά που είχαμε τέτοιας κλίμακας εισβολή ρωσικών drones και κατάρριψή τους

Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν ρωσικά drones τα οποία παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας.

Η στρατιωτική επιχείρηση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με την Πολωνία να αναπτύσσει αεροσκάφη σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, τα drones που πέρασαν τα σύνορα εντοπίστηκαν και καταρρίφθηκαν, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Η εισβολή ρωσικών drones σε τέτοια κλίμακα και η κατάρριψή τους συνιστά νέα πραγματικότητα τόσο για την Πολωνία όσο και για τη Συμμαχία.

Πολωνικά μέσα μεταδίδουν ότι η Βαρσοβία εξετάζει την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ. Σημαίνει σύγκληση του συμβουλίου της Συμμαχίας. Σε αντίθεση με το Άρθρο 5, δεν συνεπάγεται αυτόματη στρατιωτική απάντηση.

Συνεχής ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις από το liveblog της Ναυτεμπορικής.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube