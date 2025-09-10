Live – Φον ντερ Λάιεν: Είναι η στιγμή της ανεξαρτησίας της Ευρώπης

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκφωνεί στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης, σε μια κρίσιμη στιγμή για την ήπειρο, αλλά και για την ίδια, καθώς βάλλεται από πολλές πλευρές.

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μάχη. Μια μάχη για την ελευθερία μας και την ικανότητά μας να καθορίζουμε μόνοι μας το πεπρωμένο μας. Αυτή πρέπει να είναι η στιγμή της ανεξαρτησίας της Ευρώπης. Μια στιγμή που μπορούμε να αδράξουμε αν είμαστε ενωμένοι».

H πρόεδρος της Κομισιόν έκανε λόγο για μια νέα εποχή για την Ευρώπη: «Ήρθε η ώρα για τη νέα Ευρώπη. Υπάρχουν δυνάμεις εχθρικές προς την Ευρώπη. Πρέπει να καθορίζουμε μόνοι μας το πεπρωμένο μας και μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Το ερώτημα είναι απλό, κατά την πρόεδρο της Κομισιόν: «Έχει η Ευρώπη τα κότσια για αυτήν την μάχη; Ή θέλουμε να τσακωνόμαστε μεταξύ μας; Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε».

Για την Ουκρανία, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε πως «ο πόλεμος πρέπει να λάβει τέλος, με μια επωφελή συμφωνία». Αναγνώρισε ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος σε διπλωματικό επίπεδο, αν και «η Ρωσία αρνείται τη συζήτηση».