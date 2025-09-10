Ουκρανία: Νέα ευρείας κλίμακας ρωσική επιδρομή με drones

Επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και σε πολλές άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας και η πολεμική αεροπορία μέσω Telegram.

Ειδικότερα, η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας έκανε λόγο για μεγάλους αριθμούς εχθρικών UAVs σε κεντρικές και βορειοανατολικές περιφέρειες, καθώς και στον νότο και στη δύση. Προειδοποίησε επίσης πως ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και «απειλούσαν» την πόλη Ζάμοστς.

Η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά της χώρας και συμμάχων της για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου.

Οι ουκρανικές αρχές προεξοφλούν πως θα ακολουθήσουν εκτοξεύσεις πυραύλων από ρωσικά θαλάσσια και εναέρια μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στρατηγικά βομβαρδιστικά και πυραυλοφόρα πολεμικά του στόλου της Μαύρης Θάλασσας ετοιμάζονταν για αυτές.