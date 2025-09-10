Νέο χτύπημα από drone σε πλοίο του καταγγέλει ο Στόλος για τη Γάζα

Δεύτερο πλοίο του χτυπήθηκε στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας όπου βρισκόταν αγκυροβολημένο κατήγγειλε ο Στόλος για τη Γάζα τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

Με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ, ο στολίσκος επρόκειτο να συνεχίσει το ταξίδι του την Τετάρτη, έπειτα από επανειλημμένες καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών και άλλων προβλημάτων.

«Δεύτερη νύχτα, δεύτερη επίθεση drone», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μέλανι Σβάιτσερ, συντονίστρια της πρωτοβουλίας.

Το υπό βρετανική σημαία «Alma» βρισκόταν αγκυροβολημένο στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας την Τρίτη, όταν δέχθηκε «επίθεση» και «υπέστη ζημιές από πυρκαγιά στο πάνω κατάστρωμά του», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) μέσω Instagram, προσθέτοντας ότι δεν τραυματίστηκε κανείς.

Ο Στόλος για τη Γάζα βλέπει στις ενέργειες αυτές «ενορχηστρωμένη προσπάθεια» να εμποδιστεί η «αποστολή μας», αλλά διαβεβαιώνει πως «συνεχίζεται».

Το περιστατικό έρχεται μια ημέρα αφότου οι ακτιβιστές δήλωσαν ότι ένα άλλο από τα σκάφη τους χτυπήθηκε από παρόμοια ύποπτη επίθεση με drone, αν και οι τυνησιακές αρχές δήλωσαν ότι «δεν εντοπίστηκαν drones». Οι ίδιοι δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν το «ειρηνικό ταξίδι» τους την Τετάρτη όπως έχει προγραμματιστεί, καθώς ο στολίσκος «προχωρά με αποφασιστικότητα».