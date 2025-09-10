Πολωνία: «Πολλαπλές παραβιάσεις» του εναέριου χώρου – Καταδιωκτικά κατέρριψαν drones

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας χρησιμοποίησαν όπλα για να καταρρίψουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Καταδιωκτικά της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας έκαναν χρήση όπλων εναντίον «εχθρικών αντικειμένων» που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις. «Αεροσκάφη έκαναν χρήση όπλων εναντίον εχθρικών αντικειμένων», ανέφερε ο κ. Κοσίνιακ-Κάμις μέσω X. «Βρισκόμαστε σε μόνιμη επικοινωνία με τη διοίκηση του NATO», πρόσθεσε.

Αντίστοιχα, νωρίτερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ είχε αναφερθεί στην επιχειρήση που ήταν σε εξέλιξη, κάνοντας λόγο για «πολλαπλές παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου» και τονίζοντας πως βρίσκεται σε «μόνιμη επικοινωνία» με τον πρόεδρο και με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Στην τελευταία της ενημέρωση, η Επιχειρησιακή Διοίκηση των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων χαρακτήρισε τις παραβιάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας «άνευ προηγουμένου» και «μια πράξη επιθετικότητας που έθεσε σε πραγματικό κίνδυνο τη ζωή των πολιτών μας».

Ανέφερε επίσης ότι οι πολωνικές και συμμαχικές υπηρεσίες παρακολούθησης εντόπισαν «περίπου δώδεκα» αντικείμενα και διέταξαν την κατάρριψη όποιων θεωρούνταν ότι αποτελούσαν κίνδυνο. Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό τους στο έδαφος.

Σύμφωνα με τον πολωνικό στρατό, έχουν καταγραφεί τρεις περιοχές που είναι πιο ευάλωτες αυτή τη στιγμή: οι επαρχίες Ποντλάσκιε, Μαζοβιέτσκιε και Λούμπλιν, οι οποίες βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της χώρας και συνορεύουν με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Οι δηλώσεις ήρθαν μετά την αναφορά των αμερικανικών αρχών ότι έχουν κλείσει τέσσαρα αεροδρόμια από την Πολωνία και την έναρξη επιχείρησης «για την εξουδετέρωση» αντικειμένων που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας. Το αεροδρόμιο Chopin της Βαρσοβίας επιβεβαίωσε ότι οι λειτουργίες του έχουν ανασταλεί. «Το αεροδρόμιο παραμένει ανοιχτό, αλλά προς το παρόν δεν πραγματοποιούνται αεροπορικές πτήσεις», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Νωρίτερα, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, θέτοντας σε κίνδυνο την πόλη Ζάμοσκ, αλλά στη συνέχεια «κατέβασε» αυτή τη δήλωση από την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.