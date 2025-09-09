Αποφασισμένο να διαφυλάξει την κυριαρχία του το Κατάρ – Πυρά κατά Νετανιάχου από τον πρωθυπουργό

Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι, είπε στον Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνομιλία την Τρίτη ότι το Κατάρ θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει την ασφάλεια και να διαφυλάξει την κυριαρχία του.

Επιπλέον, το Κατάρ ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ότι δεν θα «ανέχεται αυτήν την απερίσκεπτη ισραηλινή συμπεριφορά και τη συνεχιζόμενη διατάραξη της περιφερειακής ασφάλειας» μετά την επίθεση που πραγματοποίησε το Ισραήλ εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα.

«Το κράτος του Κατάρ καταδικάζει έντονα αυτήν την δειλή εγκληματική επίθεση, η οποία αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων», έγραψε η πρέσβης του Κατάρ στα Ηνωμένα Έθνη, Άλια Αχμέντ Σειφ Αλ-Θάνι, σε επιστολή προς το Συμβούλιο την Τρίτη, την οποία είδε το Reuters.

«Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη σε ανώτατο επίπεδο και περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μόλις γίνουν διαθέσιμες», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας την ισραηλινή επίθεση ως «σοβαρή κλιμάκωση».

Όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, χαρακτήρισε τις ισραηλινές επιθέσεις στη Ντόχα ως «κρατική τρομοκρατία».

Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου λέγοντας ότι οδηγεί ολόκληρη την περιοχή σε ένα μη αναστρέψιμο σημείο με την περιφρόνησή του προς τους διεθνείς νόμους και κανόνες.

«Σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο ώστε να υπάρξει αντίδραση από ολόκληρη την περιοχή απέναντι σε αυτή την βάρβαρη συμπεριφορά», είπε.

Ο Σεΐχης Μοχάμεντ δήλωσε επίσης ότι ο Νετανιάχου έχει σαμποτάρει κάθε προσπάθεια να βρεθούν ευκαιρίες για ειρήνη.

Πρόσθεσε πως πέρα από την παρανομία της ισραηλινής επίθεσης, η προσπάθεια να σκοτωθούν διαπραγματευτές σε μια χώρα που ηγείται των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός είναι ανήθικη και προδοτική.

Τέλος είπε πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «ισχυρίζεται πως επιτυγχάνει σταθερότητα στην περιοχή, ενώ στην πραγματικότητα επιτυγχάνει μόνο αστάθεια, με ναρκισσιστικές αυταπάτες για προσωπικό όφελος».

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο liveblog της Ναυτεμπορικής