Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Στο 42% το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ – «Αγκάθι» οικονομία και κόστος ζωής

Το ποσοστό αποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ από την προεδρία διαμορφώθηκε στο 42% τις τελευταίες ημέρες, με τον πρόεδρο να λαμβάνει υψηλότερες βαθμολογίες για τον χειρισμό του εγκλήματος και της μετανάστευσης σε σχέση με την οικονομία, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε την Τρίτη.

Η πενθήμερη δημοσκόπηση, στην οποία συμμετείχαν 1.084 ενήλικες σε εθνικό επίπεδο, έδειξε επίσης ότι το 56% των ερωτηθέντων αποδοκίμασε την προεδρική απόδοση του Τραμπ.

Η δημοσκόπηση περιελάμβανε μια μικρή αλλαγή στη μεθοδολογία της σε σχέση με προηγούμενες έρευνες των Reuters/Ipsos, συμπεριλαμβανομένης μιας που διεξήχθη στις 22-24 Αυγούστου, η οποία δεν έδινε πλέον στους ερωτηθέντες την επιλογή να δηλώσουν ότι «δεν ήταν σίγουροι» για το αν ενέκριναν ή όχι τη συνολική απόδοση του προέδρου. Σε αυτήν την προηγούμενη έρευνα, το 40% των ερωτηθέντων ενέκρινε τη δουλειά που έκανε ο Τραμπ και το 54% την αποδοκίμασε.

Οι ερωτηθέντες στην τελευταία δημοσκόπηση διατήρησαν την επιλογή να μην απαντήσουν στην ερώτηση. Η αλλαγή δεν αναμενόταν να έχει ουσιαστική επίδραση στα ευρήματα της δημοσκόπησης, η οποία έχει περιθώριο σφάλματος περίπου 3 ποσοστιαίων μονάδων για όλους τους ερωτηθέντες.

Εγκρίνουν τους χειρισμούς Τραμπ σε εγκληματικότητα και μεταναστευτικό

Περίπου το 43% των ερωτηθέντων στην έρευνα έδωσε στον Τραμπ θετική γνώμη για τον χειρισμό της εγκληματικότητας και το 42% δήλωσε ότι κάνει καλή δουλειά στο θέμα της μετανάστευσης, στοιχεία που συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με εκείνα της προηγούμενης δημοσκόπησης.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει αναπτύξει ομοσπονδιακούς πράκτορες και στρατιώτες στις πόλεις του Λος Άντζελες και της Ουάσινγκτον, που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς, για να καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση και, στην περίπτωση της πρωτεύουσας της χώρας, για να αναλάβει τον έλεγχο της επιβολής του νόμου, ακόμη και όταν τα ποσοστά εγκληματικότητας έχουν μειωθεί συνολικά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που οδήγησε σε επικρίσεις από τον Δημοκρατικό ηγέτη της πόλης και τους διαδηλωτές.

Τη Δευτέρα, αφού δεσμεύτηκε να στείλει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο, η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι ξεκίνησε μια καταστολή των απελάσεων στο Ιλινόις.

Αρνητικά αξιολογείται η διαχείριση της καθημερινότητας

Ο Τραμπ λαμβάνει σχετικά κακή βαθμολογία για τον χειρισμό της οικονομίας, με το 36% των Αμερικανών να συμφωνεί με την οικονομική του διαχείριση και μόλις το 30% να υποστηρίζει τον χειρισμό του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά των ΗΠΑ.

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ φαίνεται ολοένα και πιο ασταθής, με μια έκθεση την Τρίτη να δείχνει ότι η οικονομία των ΗΠΑ πιθανότατα δημιούργησε 911.000 λιγότερες θέσεις εργασίας τους 12 μήνες έως τον Μάρτιο από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως, ένα σημάδι ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας ήταν σε στασιμότητα ακόμη και πριν ο Τραμπ αρχίσει να αυξάνει τους φόρους στις εισαγωγές μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: Reuters