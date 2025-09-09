Logo Image

Μητέρα Ισραηλινού ομήρου κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι «σαμποτάρει κάθε συμφωνία»

Μητέρα Ισραηλινού ομήρου κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι «σαμποτάρει κάθε συμφωνία»

REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Το βίντεο της Εϊνάβ Ζανγκάουερ, μητέρας του Ισραηλινού ομήρου Ματάν Ζανγκάουερ

Η Εϊνάβ Ζανγκάουερ, μητέρα του Ισραηλινού ομήρου Ματάν Ζανγκάουερ, μίλησε σε ηχογραφημένη δήλωση στα εβραϊκά. Ο Ζανγκάουερ είχε εμφανιστεί σε βίντεο ομήρων τον Δεκέμβριο του 2024.

Η μητέρα που αγωνιά για την τύχη του γιού της κατηγορεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι «σαμποτάρει κάθε συμφωνία που υπάρχει στο τραπέζι».

Συγκεκριμένα η Εϊνάβ Ζανγκάουερ ανέφερε:

«Τρέμω από τον φόβο. Τρέμω από τον φόβο. Μπορεί αυτή τη στιγμή ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου να έχει ουσιαστικά καταδικάσει τον Ματάν μου σε θάνατο. Όποιος επιλέγει συνειδητά να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού μου, τον δολοφονεί. Γιατί ο πρωθυπουργός επιμένει να τινάζει στον αέρα κάθε μικρή ευκαιρία για συμφωνία; Γιατί; Η ζωή του Ματάν μου βρίσκεται σε πραγματικό κίνδυνο εδώ και 22 μήνες. Μέχρι πότε; Ξανά και ξανά και ξανά, ο πρωθυπουργός σαμποτάρει τη συμφωνία, κάθε συμφωνία που υπάρχει στο τραπέζι. Φτάνει πια. Φτάνει. Ο λαός του Ισραήλ έχει κουραστεί από αυτόν τον πόλεμο. Τελειώστε τον επιτέλους και φέρτε πίσω όλους με μια συνολική συμφωνία.»

