Ερντογάν για επίθεση στο Κατάρ: το Ισραήλ ενεργεί με «τυφλή οργή»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα, λέγοντας ότι η Τουρκία θα λάβει «αποφασιστική στάση κατά του εκβιασμού του Ισραήλ».

«Η σημερινή επίθεση του Ισραήλ στην διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς στο Κατάρ κατέδειξε για άλλη μια φορά ξεκάθαρα την τυφλή οργή της κυβέρνησης Νετανιάχου και την πρόθεσή της να εμβαθύνει τη σύγκρουση και την αστάθεια», δήλωσε ο Ερντογάν σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτή η επίθεση, η οποία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας του Κατάρ, έχει επίσης στοχεύσει την ασφάλεια και την ειρήνη της αδελφικής μας χώρας, του Κατάρ. Καταδικάζω αυτήν την επίθεση», πρόσθεσε.

«Θα διατηρήσουμε την αποφασιστική και ακλόνητη στάση μας κατά του εκβιασμού του Ισραήλ, ο οποίος στοχεύει να σύρει ολόκληρη την περιοχή, μαζί με τον εαυτό της, στην καταστροφή».

İsrail’in bugün Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 9, 2025

Όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.