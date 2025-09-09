Logo Image

Ολιβιέ Φορ για επιλογή Λεκορνί: Ο Μακρόν «κινδυνεύει να προκαλέσει κοινωνική οργή» και «θεσμικό αδιέξοδο» στη χώρα

Κόσμος

Δριμεία κριτική προς το πρόσωπο του Γάλλου προέδρου

Με τον διορισμό του Σεμπαστιάν Λεκορνί στο αξίωμα του πρωθυπουργού, ο Εμανουέλ Μακρόν «διατρέχει τον κίνδυνο δικαιολογημένης κοινωνικής οργής και θεσμικού αδιεξόδου στη χώρα», κατήγγειλε το Σοσιαλιστικό Κόμμα σε ανακοίνωσή του, η οποία «λαμβάνει υπόψη» αυτήν την επιλογή.

«Ο Εμανουέλ Μακρόν, επομένως, επιμένει σε μια πορεία στην οποία κανένας Σοσιαλιστής δεν θα συμμετάσχει. Μια πορεία που έχει οδηγήσει σε αποτυχία και αταξία και η οποία επιδεινώνει την κρίση, τη δυσπιστία και την αστάθεια», προσθέτει ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Όπως αναφέρει, το PS πιστεύει ότι «χωρίς κοινωνική, δημοσιονομική και οικολογική δικαιοσύνη, χωρίς μέτρα για τη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης, οι ίδιες αιτίες θα παράγουν τα ίδια αποτελέσματα».

