Κατάρ: Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας χαρακτηρίζει την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Καλεί τη διεθνή κοινότητα «να αναλάβει τις ευθύνες της»

Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας(OIC) καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ, αποκαλώντας τη ως «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των παγκόσμιων κανόνων».

«Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας καλεί για άλλη μια φορά τη διεθνή κοινότητα, και ιδίως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, να αναλάβει τις ευθύνες της και να υποχρεώσει το Ισραήλ να τερματίσει την επικίνδυνη και συνεχιζόμενη επιθετικότητά του στην περιοχή και να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το μπλοκ των 57 χωρών.

Με πληροφορίες από Al Jazeera 

Όλες οι εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.

