Το Κατάρ διαψεύδει τον Λευκό Οίκο – Εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ δηλώνει ότι δεν ενημερώθηκε εκ των προτέρων για την ισραηλινή επίθεση

Κόσμος

Η Λέβιτ ανέφερε πως ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε εντολή στον Στιβ Γουίτκοφ να ενημερώσει το Κατάρ για την επικείμενη Ισραηλινή επίθεση

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ Αλ-Ανσάρι, δήλωσε ότι τα δημοσιεύματα περί εκ των προτέρων ενημέρωσης για την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα είναι ψευδή.

Όπως ανέφερε το Κατάρ, το τηλεφώνημα από Αμερικανό αξιωματούχο έγινε τη στιγμή που ήδη ακούγονταν εκρήξεις στην Ντόχα.

Η δήλωση αυτή εκδόθηκε την ώρα που η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ενημέρωνε τους δημοσιογράφους για την επίθεση στην Ντόχα.

Η Λέβιτ ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή σε κορυφαίο σύμβουλό του, τον Στιβ Γουίτκοφ, να προειδοποιήσει το Κατάρ για την επικείμενη επίθεση.

Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό



Λέβιτ: Ο Τραμπ διαβεβαίωσε τον εμίρη του Κατάρ ότι «κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στη χώρα του» – Ως «ευκαιρία για ειρήνη» βλέπει την επίθεση

