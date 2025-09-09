Γαλλία: Ο Μελανσόν χλευάζει τον διορισμό του Λεκορνί ως πρωθυπουργού – «Μια θλιβερή κωμωδία»

Ο ηγέτης του Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λυκ Μελανσόν, σχολίασε την επιλογή του Σεμπαστιάν Λεκορνί ως νέου πρωθυπουργού της Γαλλίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Από εδώ και στο εξής, είναι απολύτως το ίδιο όπως πριν».

Επιπλέον, ο Μελανσόν σημείωσε ότι μόνο «η αποχώρηση του Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να βάλει τέλος σε αυτή τη θλιβερή κωμωδία περιφρόνησης για το Κοινοβούλιο, τους ψηφοφόρους και την πολιτική ευπρέπεια».

Réponse de Macron au renversement de Bayrou : dorénavant c’est absolument comme auparavant. Seul le départ de Macron lui-même peut mettre un terme à cette triste comédie du mépris du Parlement, des électeurs et de la décence politique. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 9, 2025

Διαβάστε ακόμη:

→ Μαρίν Λε Πεν κατά Μακρόν για την επιλογή Λεκορνί: «Τελευταία βολή του Μακρονισμού»