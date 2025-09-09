Logo Image

Γαλλία: Ο Μελανσόν χλευάζει τον διορισμό του Λεκορνί ως πρωθυπουργού – «Μια θλιβερή κωμωδία»

Κόσμος

Γαλλία: Ο Μελανσόν χλευάζει τον διορισμό του Λεκορνί ως πρωθυπουργού – «Μια θλιβερή κωμωδία»

Ο ηγέτης της γαλλικής αριστεράς ζητά εκ νέου την παραίτηση Μακρόν

Ο ηγέτης του Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λυκ Μελανσόν, σχολίασε την επιλογή του Σεμπαστιάν Λεκορνί ως νέου πρωθυπουργού της Γαλλίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Από εδώ και στο εξής, είναι απολύτως το ίδιο όπως πριν».

Επιπλέον, ο Μελανσόν σημείωσε ότι μόνο «η αποχώρηση του Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να βάλει τέλος σε αυτή τη θλιβερή κωμωδία περιφρόνησης για το Κοινοβούλιο, τους ψηφοφόρους και την πολιτική ευπρέπεια».

