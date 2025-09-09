Λέβιτ: Είχαμε ενημερώσει το Κατάρ – Ο Τραμπ διαβεβαίωσε τον Εμίρη του Κατάρ ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να ξανασυμβεί στη χώρα του

Σήμερα το πρωί, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε από τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το Ισραήλ επιτέθηκε στη Χαμάς, δυστυχώς σε μια περιοχή της Ντόχα, της πρωτεύουσας του Κατάρ, ανέφερε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Βομβαρδίστηκε μονομερώς το Κατάρ, ένα κυρίαρχο έθνος και στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών που εργάζεται πολύ σκληρά και αναλαμβάνει γενναία ρίσκα μαζί μας για την ειρήνη. Η επίθεση δεν προωθεί τους στόχους του Ισραήλ ή των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Το Κατάρ διαψεύδει τον Λευκό Οίκο

Ωστόσο, η εξάλειψη της Χαμάς, η οποία έχει επωφεληθεί από τη δυστυχία όσων ζουν στη Γάζα, είναι ένας αξιόλογος στόχος. Ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε αμέσως εντολή στον ειδικό απεσταλμένο Γουίτκοφ να ενημερώσει το Κατάρ για την επικείμενη επίθεση, κάτι που έκανε. Θεωρεί το Κατάρ ισχυρό σύμμαχο και φίλο των Ηνωμένων Πολιτειών και λυπάται πολύ για την τοποθεσία αυτής της επίθεσης.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ Αλ-Ανσάρι, δήλωσε ότι τα δημοσιεύματα περί εκ των προτέρων ενημέρωσης για την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα είναι ψευδή.

Όπως ανέφερε το Κατάρ, το τηλεφώνημα από Αμερικανό αξιωματούχο έγινε τη στιγμή που ήδη ακούγονταν εκρήξεις στην Ντόχα.

Επικοινωνία Τραμπ με Νετανιάχου και Εμίρη του Κατάρ

Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου αναφέρεται επίσης ότι: «Ο Τραμπ θέλει να αφεθούν τώρα όλοι οι όμηροι στη Γάζα και οι σοροί των νεκρών σε αυτόν τον πόλεμο. Μίλησε επίσης με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου μετά την επίθεση. Ο πρωθυπουργός είπε στον πρόεδρο Τραμπ ότι θέλει να επιτύχει ειρήνη και μάλιστα γρήγορα.

»Ο Αμερικανός πρόεδρος πιστεύει ότι αυτό το ατυχές περιστατικό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ευκαιρία για ειρήνη.

»Ο Τραμπ συνομίλησε επίσης με τον εμίρη και τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τους ευχαρίστησε για τη φιλία τους προς τη χώρα μας. Τους διαβεβαίωσε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στο έδαφός τους.»

Ως ευκαιρία για ειρήνη βλέπει την επίθεση ο Τραμπ

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, μίλησε στους δημοσιογράφους για το Ισραηλινό πλήγμα στο Κατάρ, αφήνοντας πολλά ερωτήματα αναπάντητα, καθώς συνεχώς παρέπεμπε απλώς στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ περιμένει από όλους τους συμμάχους και φίλους μας στην περιοχή – και αυτό περιλαμβάνει τόσο το Κατάρ όσο και το Ισραήλ – να επιδιώκουν και εκείνοι την ειρήνη.», δήλωσε αφού επεσήμανε πως ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί την ειρήνη στην περιοχή.

Όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξουν συνέπειες για τον Νετανιάχου επειδή ενήργησε ενάντια στις επιθυμίες του Τραμπ και αν υπάρχει ανησυχία ότι οι ενέργειες του Ισραήλ μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τις Συμφωνίες του Αβραάμ, η Λέβιτ απάντησε:

«Αυτό είναι μια απόφαση που μπορεί να λάβει μόνο ο πρόεδρος.»

Επανέλαβε πως ο Τραμπ πιστεύει ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για ειρήνη.

Σε πολλές ερωτήσεις που της έθεσαν οι δημοσιογράφοι η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν απαντάει, παραπέμποντας στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

