Ισραηλινό πλήγμα στο Κατάρ: Το Ισραήλ σχεδίαζε επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς εδώ και μήνες

Κόσμος

Ισραηλινό πλήγμα στο Κατάρ: Το Ισραήλ σχεδίαζε επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς εδώ και μήνες

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Τι μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης

Το Ισραήλ σχεδιάζει την επίθεση εναντίον των ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ εδώ και μήνες, αναφέρει το ισραηλινό Channel 12.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ενέτειναν τις προετοιμασίες τους τον τελευταίο μήνα και μια προηγούμενη ημερομηνία για την επιχείρηση αναβλήθηκε για αδιευκρίνιστους λόγους.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα ότι διέταξε την επιχείρηση μετά την χθεσινή θανατηφόρα τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η Χαμάς.

Πηγή: Times of Israel 

Δείτε όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.

