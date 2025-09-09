Μαρίν Λε Πεν κατά Μακρόν για την επιλογή Λεκορνί: «Τελευταία βολή του Μακρονισμού»

Δευτερόλεπτα μετά την επίσημη ανακοίνωση του νέου Πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί, η Μαρίν Λε Πεν πιστεύει ότι ο Εμανουέλ Μακρόν «εξουδετερώνει την τελευταία βολή του Μακρονισμού».
Σύμφωνα με την επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, ο Γάλλος πρόεδρος είναι «απομονωμένος με τον μικρό κύκλο των πιστών του». «Μετά τις αναπόφευκτες μελλοντικές βουλευτικές εκλογές, ο Πρωθυπουργός θα ονομάζεται Ζορντάν Μπαρντέλλα», υποστηρίζει.
Le Président tire la dernière cartouche du macronisme, bunkerisé avec son petit carré de fidèles. Après les inéluctables futures élections législatives, le Premier ministre s’appellera Jordan Bardella.
