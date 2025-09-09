Μαρίν Λε Πεν κατά Μακρόν για την επιλογή Λεκορνί: «Τελευταία βολή του Μακρονισμού»

Δευτερόλεπτα μετά την επίσημη ανακοίνωση του νέου Πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί, η Μαρίν Λε Πεν πιστεύει ότι ο Εμανουέλ Μακρόν «εξουδετερώνει την τελευταία βολή του Μακρονισμού».

Σύμφωνα με την επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, ο Γάλλος πρόεδρος είναι «απομονωμένος με τον μικρό κύκλο των πιστών του». «Μετά τις αναπόφευκτες μελλοντικές βουλευτικές εκλογές, ο Πρωθυπουργός θα ονομάζεται Ζορντάν Μπαρντέλλα», υποστηρίζει.