Βραζιλία: Δικαστής χαρακτήρισε τον Μπολσονάρου ως αρχηγό εγκληματικής ομάδας με στόχο την απόπειρα πραξικοπήματος

Ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, Αλεξάντρ ντε Μοράες, χαρακτήρισε την Τρίτη τον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου αρχηγό μιας εγκληματικής ομάδας που προσπάθησε να ανατρέψει τις εκλογές του 2022, καθώς έριξε την πρώτη ψήφο στην τελική φάση της δίκης του πρώην προέδρου.

Ο Μπολσονάρου, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Βραζιλίας από τις αρχές του 2019 έως τα τέλη του 2022, θα αντιμετωπίσει ετυμηγορία εντός των επόμενων ημερών για τις κατηγορίες ότι ενορχήστρωσε απόπειρα πραξικοπήματος για να παραμείνει στην εξουσία μετά την εκλογική του ήττα το 2022 από τον αριστερό πρόεδρο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Οι κατηγορίες προέρχονται από μια εκτεταμένη έρευνα που αποκάλυψε φερόμενες συνωμοσίες, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων δηλητηρίασης του Λούλα και του υποψηφίου αντιπροέδρου του και δολοφονίας του Μοράες, ο οποίος επέβλεψε τις εκλογές του 2022 και τώρα προεδρεύει των δικών που σχετίζονται με το πραξικόπημα.

Ο Μπολσονάρου κατηγορείται για συμμετοχή σε ένοπλη εγκληματική οργάνωση, απόπειρα βίαιης κατάργησης της δημοκρατίας, οργάνωση πραξικοπήματος και πρόκληση ζημιών σε κυβερνητική περιουσία και προστατευόμενα πολιτιστικά αγαθά.

Οι δικηγόροι του έχουν υποστηρίξει την αθωότητά του σε όλες τις κατηγορίες.

Οι κατηγορίες συνδέονται με την φερόμενη υποκίνηση ταραχών από τον Μπολσονάρο τον Ιανουάριο του 2023, όταν χιλιάδες υποστηρικτές του εισέβαλαν και λεηλάτησαν το Κογκρέσο, το προεδρικό μέγαρο και το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας στην Μπραζίλια, την πρωτεύουσα της χώρας.

Ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες

Ο Μοράες ήταν το πρώτο μέλος μιας επιτροπής πέντε δικαστών που ξεκίνησε δημόσιες διαβουλεύσεις τη Δευτέρα. Είπε ότι τα φερόμενα εγκλήματα που εμπλέκονται είχαν ήδη αναγνωριστεί από το ανώτατο δικαστήριο σε προηγούμενες αποφάσεις και το τρέχον καθήκον είναι να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία… υπήρξε μια προσπάθεια κατάργησης του δημοκρατικού κράτους δικαίου, ότι υπήρξε μια απόπειρα πραξικοπήματος και ότι υπήρξε μια εγκληματική οργάνωση που προκάλεσε ζημιές σε δημόσια περιουσία», δήλωσε ο Μοράες.

Ο ρόλος του Μοράες στην υπόθεση τον έχει καταστήσει στόχο των συμμάχων του Μπολσονάρο, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησής του, οι οποίοι επέβαλαν κυρώσεις στον δικαστή και επέβαλαν δασμούς 50% σε πολλές βραζιλιάνικες εισαγωγές στις ΗΠΑ για αυτό που ο Τραμπ χαρακτήρισε «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του πρώην προέδρου της Βραζιλίας.

Μετά τον Μοράες, αναμένεται να ψηφίσει ο δικαστής Φλάβιο Ντίνο, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Λούλα. Θα ακολουθήσουν οι συνάδελφοί του Λουίζ Φουξ, Κάρμεν Λουσία και Κριστιάνο Ζανίν, πρώην δικηγόρος του Λούλα, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής. Δύο δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου που διορίστηκαν από τον Μπολσονάρο δεν συμμετέχουν στην επιτροπή.

Αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης άνω των 40 ετών ο Μπολσονάρου

Η ετυμηγορία αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Εάν καταδικαστεί, ο Μπολσονάρο αντιμετωπίζει πιθανή ποινή φυλάκισης άνω των 40 ετών, αν και η μέγιστη επιτρεπόμενη ποινή φυλάκισης της χώρας περιορίζεται στα 40 χρόνια.

Ακόμα και αν καταδικαστεί, ο Μπολσονάρο θα μπορούσε να αποφύγει την πλήρη ποινή του. Ήδη αποκλεισμένος από το να θέσει υποψηφιότητα μέχρι το 2030, οι υποστηρικτές του ελπίζουν ότι ένας μελλοντικός πρόεδρος θα μπορούσε να του χορηγήσει χάρη.

Ο κυβερνήτης του Σάο Πάολο, Ταρτσίσιο ντε Φρέιτας, ο οποίος υπηρέτησε στο υπουργικό συμβούλιο του Μπολσονάρου, πίεσε το Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα να χορηγήσει αμνηστία στον πρώην πρόεδρο, μια κίνηση που πολλοί θεώρησαν ως τοποθέτηση του κυβερνήτη ως κληρονόμου του συνασπισμού του Μπολσονάρο στις εκλογές του επόμενου έτους.

Πηγή: Reuters