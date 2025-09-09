Νετανιάχου: Το πλήγμα στη Ντόχα μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε πριν λίγο στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ. σχολιάζοντας το χτύπημα στο Κατάρ κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ έδρασε «πλήρως ανεξάρτητα» και ότι η ενέργεια αυτή «μπορεί να ανοίξει την πόρτα για το τέλος του πολέμου στη Γάζα».

Ο Νετανιάχου δήλωσε:

«Σήμερα το πρωί, η Χαμάς ανέλαβε περήφανα την ευθύνη για τη δολοφονία τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών στη Γάζα, καθώς και έξι ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ.»

«Το μεσημέρι συγκάλεσα τους επικεφαλής των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας και ενέκρινα ένα χειρουργικό, στοχευμένο πλήγμα στους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.»

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε επίσης ότι:

«Στις 7 Οκτωβρίου 2023, η Χαμάς διέπραξε τη χειρότερη επίθεση κατά του εβραϊκού λαού από το Ολοκαύτωμα.»

«Στην αρχή του πολέμου, το Ισραήλ είχε δηλώσει ότι θα φτάσει σε αυτούς που διέπραξαν εκείνη τη φρίκη. Σήμερα, το Ισραήλ – κι εγώ προσωπικά – τηρήσαμε αυτή την υπόσχεση.»

Επεσήμανε ότι το πλήγμα στους ηγέτες της Χαμάς θα μπορούσε να σημάνει τη λήξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό