Ο Στάρμερ καταδικάζει τα ισραηλινά πλήγματα στη Ντόχα που ενέχουν «κίνδυνο περεταίρω κλιμάκωσης»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε με ανάρτησή του την Ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα, που στόχο είχε κορυφαία στελέχη της Χαμάς.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Καταδικάζω τα ισραηλινά πλήγματα στη Ντόχα, τα οποία παραβιάζουν την κυριαρχία του Κατάρ και ενέχουν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης σε ολόκληρη την περιοχή. Η προτεραιότητα πρέπει να είναι μια άμεση κατάπαυση του πυρός, η απελευθέρωση των ομήρων και μια τεράστια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Αυτή είναι η μόνη λύση για μια μακροχρόνια ειρήνη.»

I condemn Israel’s strikes on Doha, which violate Qatar’s sovereignty and risk further escalation across the region. The priority must be an immediate ceasefire, the release of hostages, and a huge surge in aid into Gaza. This is the only solution towards long-lasting peace. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 9, 2025

