Ο Στάρμερ καταδικάζει τα ισραηλινά πλήγματα στη Ντόχα που ενέχουν «κίνδυνο περεταίρω κλιμάκωσης»

Κόσμος

Christopher Furlong/Pool via REUTERS

Η ανάρτηση του Βρετανού πρωθυπουργού

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε με ανάρτησή του την Ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα, που στόχο είχε κορυφαία στελέχη της Χαμάς.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Καταδικάζω τα ισραηλινά πλήγματα στη Ντόχα, τα οποία παραβιάζουν την κυριαρχία του Κατάρ και ενέχουν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης σε ολόκληρη την περιοχή. Η προτεραιότητα πρέπει να είναι μια άμεση κατάπαυση του πυρός, η απελευθέρωση των ομήρων και μια τεράστια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Αυτή είναι η μόνη λύση για μια μακροχρόνια ειρήνη.»

Διαβάστε επίσης:

