Μακρόν: «Απαράδεκτες» οι ισραηλινές επιθέσεις στο Κατάρ

Κόσμος

NTB/Jonas Been Henriksen/via REUTERS

Τι έγραψε σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, την σημερινή ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ, που στόχο είχε ανώτατους αξιωματούχους της Χαμάς.

Συγκεκριμένα ο Μακρόν έγραψε:

«Οι σημερινές ισραηλινές επιθέσεις στο Κατάρ είναι απαράδεκτες, ανεξαρτήτως αιτίας. Εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς το Κατάρ και τον Εμίρη του, Σεΐχη Ταμίμ Αλ Θάνι. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο πόλεμος να επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή».

