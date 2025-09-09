Μακρόν: «Απαράδεκτες» οι ισραηλινές επιθέσεις στο Κατάρ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, την σημερινή ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ, που στόχο είχε ανώτατους αξιωματούχους της Χαμάς.

Συγκεκριμένα ο Μακρόν έγραψε:

«Οι σημερινές ισραηλινές επιθέσεις στο Κατάρ είναι απαράδεκτες, ανεξαρτήτως αιτίας. Εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς το Κατάρ και τον Εμίρη του, Σεΐχη Ταμίμ Αλ Θάνι. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο πόλεμος να επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή».

Today’s Israeli strikes on Qatar are unacceptable, whatever the reason. I express my solidarity with Qatar and its Emir, Sheikh Tamim Al Thani. Under no circumstances should the war spread throughout the region. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 9, 2025

