Αξιωματούχος Χαμάς: Νεκρός ο γιος ηγετικού στελέχους από το ισραηλινό χτύπημα στο Κατάρ

Aξιωματούχος της Χαμάς, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα, ανέφερε ότι από την ισραηλινή επίθεση σκοτώθηκε ο γιος του του Χαλίλ Αλ Χάγια, ηγετικού στελέχους της τρομοκρατικής οργάνωσης.
Δείτε όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής
|Realtime ΓΔ
|-2,79 -0,14% 2.014,65
|Τζίρος
|232.88 εκ
|Τελ. Ενημ.
|17:25
|Με μία ματιά
|REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ
|SPX
|6498.29
|0.0483%
|DAX
|23718.45
|-0.3725%
|SXXP
|552.04
|0.5153%
|Όλοι οι Ξένοι Δείκτες
|EUR/USD
|1.17251
|EUR/CHF
|0.93338
|USD/ZAR
|17.5575
|Όλες οι Ισοτιμίες
Δείτε όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής