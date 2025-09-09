Κατάρ: Ισραηλινά μαχητικά έριξαν πάνω από 10 βόμβες κατά την επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα

Περισσότερα από 10 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έριξαν πάνω από 10 βόμβες κατά την επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, δήλωσαν Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι σε ισραηλινά ΜΜΕ.

Όλα τα πυρομαχικά έπληξαν μέσα σε δευτερόλεπτα ένα κτίριο όπου πιστεύεται ότι είχαν συγκεντρωθεί ηγέτες της Χαμάς.

Reported footage of the Israeli airstrike that targeted Hamas’ leadership in Doha today. pic.twitter.com/vm0E4fepjZ — Joe Truzman (@JoeTruzman) September 9, 2025

Ένας αξιωματούχος του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο ισραηλινό στρατιωτικό ραδιόφωνο ότι το Ισραήλ είναι ολοένα και πιο αισιόδοξο ότι η επιδρομή ήταν επιτυχής, και ότι σκοτώθηκαν σε αυτήν ηγέτες της Χαμάς.

Νωρίτερα, πηγές της Χαμάς δήλωσαν στο Reuters ότι τα ηγετικά στελέχη του παλαιστινιακού κινήματος επέζησαν της ισραηλινής επίθεσης.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή επιδρομή, αλλά στα θύματα δεν συμπεριλαμβάνονται ανώτερα στελέχη της Χαμάς.

Τα στελέχη ήταν μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ κατακεραύνωσε το Ισραήλ για την επιδρομή, λέγοντας ότι η επίθεση συνέβη καθώς η Ντόχα εργαζόταν για την προώθηση του πλαισίου συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων που καταρτίστηκε την περασμένη εβδομάδα από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Με πληροφορίες από Times of Israel

