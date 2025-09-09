Όλα τα βλέμματα στον Τραμπ μετά το χτύπημα του Ισραήλ στην Ντόχα του Κατάρ

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε στο BBC ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα.

Το Σαββατοκύριακο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απευθύνει την «τελευταία προειδοποίηση» του στη Χαμάς να αποδεχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων.

Η οργάνωση ανέφερε αργότερα ότι μέσω διαμεσολαβητών έλαβε κάποιες ιδέες από την αμερικανική πλευρά και τις εξετάζει.

Αν πράγματι οι ΗΠΑ έδωσαν –σιωπηρά ή μη– το πράσινο φως (με ισραηλινά ΜΜΕ να υποστηρίζουν πως υπήρξε έγκριση από την Ουάσιγκτον), τότε το ερώτημα είναι τι θα πράξει ο Τραμπ από εδώ και πέρα.

Η κίνηση του Ισραήλ συνιστά μείζονα κλιμάκωση, χτυπώντας σε έδαφος χώρας που τα τελευταία δύο χρόνια είχε τον ρόλο του μεσολαβητή.

Τώρα, υπό το βάρος της οργής της ηγεσίας του Κατάρ –που παραμένει στενός σύμμαχος των ΗΠΑ– το μοναδικό διπλωματικό κανάλι κυριολεκτικά τινάχθηκε στον αέρα. Και ο Τραμπ καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες.

