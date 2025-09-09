Logo Image

Ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ: Οι οικογένειες των ομήρων εκφράζουν τη «βαθιά τους ανησυχία» για τους αιχμαλώτους στη Γάζα

REUTERS/Amir Cohen

Ανησυχία των οικογενειών για την τύχη των ομήρων μετά τις επιθέσεις στη Ντόχα

Το φόρουμ που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων για την απελευθέρωση τους από τη Γάζα, εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» μετά την ισραηλινή επίθεση την Τρίτη στην ηγεσία της Χαμάς στο Κατάρ, η οποία μεσολαβεί στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός.

«Οι οικογένειες των ομήρων παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Ντόχα με βαθιά ανησυχία και έντονο άγχος. Ένας σοβαρός φόβος πλανάται τώρα για το τίμημα που μπορεί να πληρώσουν οι όμηροι», αναφέρει μια δήλωση του Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών.

Και προσθέτουν ότι: «Η πιθανότητα να τους επαναφέρουμε τώρα αντιμετωπίζει μεγαλύτερη αβεβαιότητα από ποτέ».

Πηγή: Times of Israel 

Δείτε όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.

