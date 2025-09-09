Ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ: Οι οικογένειες των ομήρων εκφράζουν τη «βαθιά τους ανησυχία» για τους αιχμαλώτους στη Γάζα

Το φόρουμ που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων για την απελευθέρωση τους από τη Γάζα, εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» μετά την ισραηλινή επίθεση την Τρίτη στην ηγεσία της Χαμάς στο Κατάρ, η οποία μεσολαβεί στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός.

«Οι οικογένειες των ομήρων παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Ντόχα με βαθιά ανησυχία και έντονο άγχος. Ένας σοβαρός φόβος πλανάται τώρα για το τίμημα που μπορεί να πληρώσουν οι όμηροι», αναφέρει μια δήλωση του Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών.

Και προσθέτουν ότι: «Η πιθανότητα να τους επαναφέρουμε τώρα αντιμετωπίζει μεγαλύτερη αβεβαιότητα από ποτέ».

Πηγή: Times of Israel

