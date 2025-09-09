Μαχμούντ Αμπάς: «Κατάφωρη η ισραηλινή επιθετικότητα κατά του Κατάρ»

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς καταδικάζει την «κατάφωρη ισραηλινή επιθετικότητα εναντίον του Κατάρ», μετά την ισραηλινή επιδρομή που στόχευσε ηγέτες της Χαμάς στη χώρα του Κόλπου.

Σε ανακοίνωση του γραφείου του, αναφέρει ο παλαιστίνιος ηγέτης ότι η κίνηση «συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κλιμάκωση που απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή».

Ακόμη, ο Μαχμούντ Αμπάς προσθέτει ότι «η λύση βρίσκεται σε μια δίκαιη και ολοκληρωμένη ειρήνη για τον παλαιστινιακό σκοπό».

Πηγή: Times of Israel

