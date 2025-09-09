Logo Image

Live: Πρωτοφανές χτύπημα του Ισραήλ στην καρδιά του Κατάρ – Άγνωστη η τύχη των ηγετών της Χαμάς

Κόσμος

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

Μία άνευ προηγουμένου επίθεση εξαπέλυσε το απόγευμα της Τρίτης το Ισραήλ μέσα στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Στόχος, τουλάχιστον τέσσερα ηγετικά στελέχη της Χαμάς που φέρεται εκείνη την ώρα να ήταν συγκεντρωμένα στα «γραφεία» της οργάνωσης, σε συνοικία της Ντόχα. Οι πληροφορίες για την τύχη τους παραμένουν συγκεχυμένες.

Η επίθεση, την οποία κατέγραψαν κάμερες, έλαβε χώρα λίγες ώρες μετά την ανάληψη ευθύνης εκ μέρους της Χαμάς για την ένοπλη επίθεση που σκότωσε έξι ανθρώπους σε στάση λεωφορείου στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.


