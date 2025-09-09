Live: Πρωτοφανές χτύπημα του Ισραήλ στην καρδιά του Κατάρ – Άγνωστη η τύχη των ηγετών της Χαμάς

Μία άνευ προηγουμένου επίθεση εξαπέλυσε το απόγευμα της Τρίτης το Ισραήλ μέσα στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Στόχος, τουλάχιστον τέσσερα ηγετικά στελέχη της Χαμάς που φέρεται εκείνη την ώρα να ήταν συγκεντρωμένα στα «γραφεία» της οργάνωσης, σε συνοικία της Ντόχα. Οι πληροφορίες για την τύχη τους παραμένουν συγκεχυμένες.

Η επίθεση, την οποία κατέγραψαν κάμερες, έλαβε χώρα λίγες ώρες μετά την ανάληψη ευθύνης εκ μέρους της Χαμάς για την ένοπλη επίθεση που σκότωσε έξι ανθρώπους σε στάση λεωφορείου στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ.

