Νετανιάχου: «Απάντηση» στο χτύπημα στην Ιερουσαλήμ το πλήγμα στη Ντόχα

Κόσμος

Νετανιάχου: «Απάντηση» στο χτύπημα στην Ιερουσαλήμ το πλήγμα στη Ντόχα

REUTERS/Ronen Zvulun

Τι αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι διέταξε την επίθεση κατά της ηγεσίας της Χαμάς στη Ντόχα, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις στην Ιερουσαλήμ και στη Γάζα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Χθες, μετά τις φονικές επιθέσεις σε Ιερουσαλήμ και Γάζα, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή σε όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας να προετοιμαστούν για πιθανή επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς», αναφέρει κοινή δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς.

«Σήμερα το μεσημέρι, λόγω επιχειρησιακής ευκαιρίας» που παρουσιάστηκε, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ άναψαν το πράσινο φως για το στρατιωτικό πλήγμα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Guardian

