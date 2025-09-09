Ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ: Προτροπή της Κίνας στους υπηκόους της στην Ντόχα να αποφεύγουν «τις αχρείαστες εξόδους»

Η πρεσβεία της Κίνας στο Κατάρ εξέδωσε οδηγίες ασφαλείας για τους Κινέζους πολίτες που βρίσκονται στην Ντόχα, μετά τα ισραηλινά πλήγματα με στόχο την ηγεσία της Χαμάς.

Σε ανάρτησή της σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, η πρεσβεία προέτρεψε τους Κινέζουν «να προσπαθήσουν να αποφύγουν τις αχρείαστες εξόδους και να αποφεύγουν τις περιοχές υψηλού κινδύνου».

Πηγή: ΑΜΠΕ

