Τουρκία κατά Ισραήλ για την επίθεση στο Κατάρ: Έχει υιοθετήσει «επεκτατική πολιτική στην περιοχή και την τρομοκρατία» ως κρατική πολιτική

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Η Τουρκία καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση εναντίον μελών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι αυτή η επίθεση δείχνει ότι το Ισραήλ έχει υιοθετήσει «επεκτατική πολιτική στην περιοχή και την τρομοκρατία» ως κρατική πολιτική.

«Η στοχοποίηση της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας της Χαμάς ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός δείχνει ότι το Ισραήλ δεν στοχεύει στην επίτευξη ειρήνης, αλλά μάλλον στη συνέχιση του πολέμου», τόνισε το τουρκικό ΥΠΕΞ.

«Αυτή η κατάσταση αποτελεί σαφή απόδειξη ότι το Ισραήλ έχει υιοθετήσει την επεκτατική πολιτική του στην περιοχή και την τρομοκρατία ως κρατική πολιτική», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

