Times of Israel – Παλαιστινιακά ΜΜΕ: 2 οι νεκροί στην ισραηλινή επιδρομή στη Ντόχα – Δεν είναι ανάμεσά τους στελέχη της Χαμάς

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν σύμφωνα με τους Times of Israel ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα, αλλά στα θύματα δεν συμπεριλαμβάνονται ανώτερα στελέχη της Χαμάς.

Κατά τις ίδιες πηγές, νεκροί είναι ο Χιμάμ αλ Χάγια, γιος του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ Χάγια, και ο Τζιχάντ Λαμπάντ, διευθυντής του γραφείου του Χαλίλ αλ Χάγια. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν σκοτώθηκαν άλλοι Παλαιστίνιοι στην επίθεση.

Νωρίτερα, ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας σε ισραηλινά μέσα, ανέφερε ότι το Ισραήλ επιτέθηκε στα ηγετικά στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ, μεταξύ των οποίων ο Χαλίλ αλ Χάγια.

⚡️ Qatar : Local sources: 6 powerful simultaneous explosions in Doha “Reuters”: Smoke rising in the sky of Katara area in Doha A series of explosions in Katara neighborhood in Doha pic.twitter.com/OGAoYIfgzr — Middle East Observer (@ME_Observer_) September 9, 2025

Ισραήλ: Η επίθεση στο Κατάρ ήταν εξ ολοκλήρου ισραηλινή επιχείρηση

Η επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ ήταν μια εξ ολοκλήρου ισραηλινή επιχείρηση, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η σημερινή ενέργεια εναντίον των αρχηγών των τρομοκρατών της Χαμάς ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση», υπογραμμίζει η ανακοίνωση, προσθέτοντας «Το Ισραήλ την ξεκίνησε, το Ισραήλ την διεξήγαγε και το Ισραήλ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη».

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για αυτή την ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση αυτή.