Πρόεδρος Μολδαβίας: «Ζήτημα Επιβίωσης» η ένταξη στην ΕΕ

Η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, χαρακτήρισε την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως «ζήτημα επιβίωσης» για το κράτος της Κεντρικής Ευρώπης και δήλωσε ότι η χώρα της βρίσκεται σε έναν «αγώνα ενάντια στον χρόνο» ενόψει κρίσιμων βουλευτικών εκλογών, προειδοποιώντας για ρωσική παρέμβαση και επιρροή.

Η Σάντου απηύθυνε την ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο την Τρίτη, τρεις εβδομάδες πριν από τις εκλογές της 28ης Σεπτεμβρίου, τις οποίες περιέγραψε ως «τις πιο καθοριστικές» στην ιστορία της χώρας και ως «την τελική μάχη» στον δρόμο προς την ένταξη στην ΕΕ.

Η υποστήριξη προς το φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) της Σάντου έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τις εκλογές του 2021. Πιθανόν να ξεπεραστεί από το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Πατριωτικό Μπλοκ (PSRM), μια ένωση τεσσάρων κομμάτων που θεωρούνται ιδιαίτερα προσκείμενα στη Ρωσία.

«Το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών θα καθορίσει αν θα εδραιωθούμε ως σταθερή δημοκρατία στον δρόμο προς την ένταξη στην ΕΕ […] ή αν η Ρωσία θα μας αποσταθεροποιήσει και θα μας απομακρύνει από την Ευρώπη», δήλωσε η Σάντου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ρωσική σκιά στην ένταξη της Μολδαβία στην ΕΕ

Η Μολδαβία είναι υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ από το 2022, ενώ οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν επίσημα τον Ιούνιο του 2024. Η Σάντου θεωρεί την ένταξη στην ΕΕ ως «αγώνα ενάντια στον χρόνο» για την προστασία της χώρας από τη Ρωσία, την οποία χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζουμε».

Ωστόσο, αυτή η πορεία τέθηκε υπό αμφισβήτηση τον περασμένο Οκτώβριο, όταν το δημοψήφισμα για την κατοχύρωση της ένταξης στην ΕΕ στο σύνταγμα της Μολδαβίας εγκρίθηκε με οριακή πλειοψηφία.

Παρά τη νίκη, το φιλοευρωπαϊκό στρατόπεδο έμεινε απογοητευμένο, με τη Σάντου να καταγγέλλει εξαγορά ψήφων και ρωσική παρέμβαση.

Ένα χρόνο αργότερα, κατηγορεί εκ νέου το Κρεμλίνο για παρόμοιες παράνομες ενέργειες. «Η Ρωσία έχει εξαπολύσει ολόκληρο το οπλοστάσιο των υβριδικών επιθέσεών της εναντίον μας. Το πεδίο μάχης είναι οι εκλογές μας», δήλωσε στους ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο.

Για να «καταλάβει τη Μολδαβία μέσω της κάλπης», όπως είπε, η Ρωσία χρησιμοποιεί πολλές τακτικές: από παράνομη χρηματοδότηση μέσω κρυπτονομισμάτων και προπληρωμένων καρτών, μέχρι κυβερνοεπιθέσεις, χειραγώγηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εξαγορά ψήφων. Κατήγγειλε επίσης «ψεύτικα email στο όνομα κρατικών φορέων, deepfakes πολιτικών, και ιστοσελίδες που προσποιούνται ότι είναι ανεξάρτητα ΜΜΕ, ενώ στην πραγματικότητα προωθούν την προπαγάνδα του Κρεμλίνου».

«Οι υπηρεσίες μας εκτιμούν ότι μέσα σε έναν χρόνο, η Ρωσία δαπάνησε το ισοδύναμο του 1% του ΑΕΠ της Μολδαβίας για να επηρεάσει τις εκλογές του 2024», πρόσθεσε.

Η Σάντου ισχυρίστηκε επίσης ότι εγκληματικές οργανώσεις της Μολδαβίας στρατολογούνται για δολιοφθορές και εκφοβισμό, ενώ και οι Μολδαβοί του εξωτερικού γίνονται στόχος διαδικτυακών εκστρατειών αποτροπής της ψήφου. «Πέρυσι, δεκατέσσερα εκλογικά κέντρα σε χώρες της ΕΕ δέχτηκαν ψευδείς απειλές για βόμβες με σκοπό να διακοπεί η ψηφοφορία», αποκάλυψε.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας προειδοποίησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η χώρα της μπορεί να λειτουργεί ως «πεδίο δοκιμών», ενώ «στόχος είναι η Ευρώπη», όσον αφορά τη ρωσική ανάμειξη και τον υβριδικό πόλεμο. «Ο στόχος του Κρεμλίνου είναι σαφής: να μας μετατρέψει σε ορμητήριο για υβριδικές επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υποστήριξε.

Με πληροφορίες από Euronews