Κατάρ: Η στιγμή των πληγμάτων του Ισραήλ στη Ντόχα με στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς (βίντεο)

Φωτογραφίες και βίντεο από τα ισραηλινά πλήγματα στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, με στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν τα μέλη της «διαπραγματευτικής» ομάδας της Χαμάς, τα οποία φέρεται να είχαν συνάντηση στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας σε ισραηλινά μέσα, ανέφερε ότι το Ισραήλ επιτέθηκε στα ηγετικά στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ, μεταξύ των οποίων ο Χαλίλ αλ Χάγια.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν σύμφωνα με τους Times of Israel ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα, αλλά στα θύματα δεν συμπεριλαμβάνονται ανώτερα στελέχη της Χαμάς.

Κατά τις ίδιες πηγές, νεκροί είναι ο Χιμάμ αλ Χάγια, γιος του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια, και ο Τζιχάντ Λαμπάντ, διευθυντής του γραφείου του Χαλίλ αλ Χάγια. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν σκοτώθηκαν άλλοι Παλαιστίνιοι στην επίθεση.

Βίντεο από τα ισραηλινά πλήγματα

⚡️ BREAKING: Israeli fighter jets attacked Qatar, striking the top leadership of Hamas In Doha, they were discussing Trump’s ceasefire proposal, according to media reports. Preliminary information suggests several senior Hamas officials were eliminated, Israeli media write. pic.twitter.com/GM6HUP3KT9 — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2025

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για αυτή την ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση αυτή.

Qatar condemned the “cowardly” Israeli strike in Doha as a violation of international law Israeli media say it was coordinated with the US . https://t.co/Oq0NEp2kh3 pic.twitter.com/qUFkrW9dUl — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2025

Φωτογραφίες

Το κείμενο ανανεώνεται…