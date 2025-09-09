Ισραηλινό χτύπημα στο Κατάρ: Ποια στελέχη της Χαμάς φέρονται να ήταν στόχοι των IDF

Το Ισραήλ εξαπέλυσε μια τολμηρή επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ την Τρίτη, επεκτείνοντας τις στρατιωτικές του δράσεις που εκτείνονται σε όλη τη Μέση Ανατολή ώστε να συμπεριλάβει και το αραβικό κράτος του Κόλπου, όπου η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση έχει εδώ και καιρό την πολιτική της βάση.

Το Κατάρ, το οποίο έχει ενεργήσει ως μεσολαβητής μαζί με την Αίγυπτο στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στον σχεδόν διετή πόλεμο στη Γάζα, καταδίκασε την ενέργεια ως «δειλή» και την χαρακτήρισε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η επιδρομή στόχευε κορυφαία ηγετικά στελέχη της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του Χαλίλ αλ-Χάγια, του εξόριστου επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα και επικεφαλής διαπραγματευτή.

Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στη Ντόχα του Κατάρ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες του Reuters. Μαύρος καπνός υψωνόταν από το βενζινάδικο Legtifya της πόλης. Δίπλα στο βενζινάδικο βρίσκεται ένα μικρό συγκρότημα κατοικιών που φυλάσσεται από την εμίρη φρουρά του Κατάρ 24 ώρες την ημέρα από την έναρξη της σύγκρουσης στη Γάζα.

Ποια στελέχη της Χαμάς φέρονται να σκοτώθηκαν

Σύμφωνα με τα αραβικά μέσα ενημέρωσης, οι κορυφαίοι ηγέτες της Χαμάς ήταν όλοι παρόντες όταν το κτίριο στο οποίο βρίσκονταν χτυπήθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Μεταξύ των μελών της αντιπροσωπείας που δέχτηκε επίθεση στα κεντρικά γραφεία της Χαμάς στη Ντόχα ήταν ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια.

Πιστεύεται επίσης ότι παρόντες στα κεντρικά γραφεία κατά τη διάρκεια της επιδρομής ήταν ηγετικά στελέχη της Χαμάς: ο Ζαχέρ Τζαμπαρίν, ο οποίος ηγείται της Χαμάς στη Δυτική Όχθη, ο Μουχάμαντ Νταρουίς, επικεφαλής του Συμβουλίου Σούρα της Χαμάς, και ο Χαλέντ Μασάαλ, επικεφαλής της Χαμάς στο εξωτερικό.

Ασθενοφόρα και τουλάχιστον 15 αστυνομικά και κυβερνητικά αυτοκίνητα χωρίς διακριτικά κατέκλυσαν τους δρόμους γύρω από το σημείο της έκρηξης μία ώρα μετά την επίθεση.

Μπαράζ ισραηλινών πληγμάτων

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει αρκετούς κορυφαίους ηγέτες της Χαμάς από τότε που η παλαιστινιακή ένοπλη ομάδα επιτέθηκε στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και κρατώντας 251 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Το Ισραήλ έχει επίσης εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές και άλλες στρατιωτικές δράσεις στον Λίβανο, τη Συρία, το Ιράν και την Υεμένη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Γάζα.

Στον Λίβανο, επιτέθηκε στην βαριά οπλισμένη ομάδα Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, και στην Υεμένη εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στην ομάδα Χούθι, η οποία είναι προσκείμενη στο Ιράν. Και οι δύο ομάδες έχουν εξαπολύσει επιθέσεις στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Γάζα.

Επιβεβαίωσε την επίθεση στη Ντόχα ο ισραηλινός στρατός

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Reuters ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ. Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera του Κατάρ, επικαλούμενο πηγή της Χαμάς, ανέφερε ότι η επίθεση είχε ως στόχο τους διαπραγματευτές της Χαμάς στη Γάζα για την κατάπαυση του πυρός.

Η επίθεση είναι πιθανό να αποτελέσει σοβαρό, αν όχι μοιραίο πλήγμα στις προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, ειδικά επειδή έλαβε χώρα στην αραβική χώρα του Κόλπου, το Κατάρ, το οποίο έχει φιλοξενήσει αρκετούς γύρους συνομιλιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των IDF:

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις(IDF) και η Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας(ISA) πραγματοποίησαν ένα ακριβές πλήγμα με στόχο την ανώτερη ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

Για χρόνια, αυτά τα στελέχη της ηγεσίας της Χαμάς ηγήθηκαν των επιχειρήσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης, είναι άμεσα υπεύθυνα για τη βάναυση σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και έχουν οργανώσει και διαχειριστεί τον πόλεμο κατά του Κράτους του Ισραήλ.

Πριν από το πλήγμα, ελήφθησαν μέτρα για τον μετριασμό της βλάβης στους πολίτες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ακριβών πυρομαχικών και πρόσθετων πληροφοριών.

Ο ισραηλινός στρατός και η ISA θα συνεχίσουν να λειτουργούν με αποφασιστικότητα προκειμένου να νικήσουν την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς που είναι υπεύθυνη για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου».

Χαμάς: Επιβίωσαν τα μέλη της οργάνωσης που στόχευσε το Ισραήλ στη Ντόχα

Η διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς για την κατάπαυση του πυρός επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Αυτό συμβαίνει καθώς το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού επιβεβαίωσε ότι η επίθεση ήταν «αποκλειστικά ισραηλινή επιχείρηση».

Πηγή από τη Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στόχευσαν στελέχη της οργάνωσης, τα οποία συμμετείχαν σε συνάντηση στην Ντόχα, με θέμα τη συζήτηση της πρότασης κατάπαυσης του πυρός του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: Reuters, Times of Israel, Al Jazeera