Ισραηλινός αξιωματούχος: «Πράσινο φως» από τον Τραμπ στο Ισραήλ για την επίθεση στη Ντόχα

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με στόχο ηγετικά στελέχη Χαμάς στο Κατάρ. Ο στρατός δεν διευκρίνισε σε ποιο σημείο έγινε η επίθεση.

«Ο στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας (Σιν Μπετ) πραγματοποίησαν στοχευμένο πλήγμα εναντίον της ανώτερης ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, χωρίς να διευκρινίσει την τοποθεσία της επίθεσης. Δεν έχει καταστεί σαφές το αποτέλεσμα των επιθέσεων αυτών.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για αυτή την ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση αυτή.

Η Χαμάς δεν έχει ακόμη αντιδράσει.

Δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios με ανάρτηση στο Χ, επικαλούμενος έναν υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο, δήλωσε ότι η έκρηξη στην Ντόχα είναι επιχείρηση δολοφονίας κατά ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς.

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters έκαναν λόγο για πολλαπλές εκρήξεις σήμερα στην Ντόχα. Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα στην πρωτεύουσα, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας.

