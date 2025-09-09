Logo Image

Χαμάς: Επιβίωσαν τα μέλη της οργάνωσης που στόχευσε το Ισραήλ στη Ντόχα

Κόσμος

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Τα μέλη της οργάνωσης συζητούσαν την πρόταση του προέδρου Τραμπ για κατάπαυση πυρός

Η διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς για την κατάπαυση του πυρός επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Αυτό συμβαίνει καθώς το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού επιβεβαίωσε ότι η επίθεση ήταν «αποκλειστικά ισραηλινή επιχείρηση».

Πηγή από τη Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στόχευσαν στελέχη της οργάνωσης, τα οποία συμμετείχαν σε συνάντηση στην Ντόχα, με θέμα τη συζήτηση της πρότασης κατάπαυσης του πυρός του Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

