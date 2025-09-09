Χαμάς: Επιβίωσαν τα μέλη της οργάνωσης που στόχευσε το Ισραήλ στη Ντόχα

Η διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς για την κατάπαυση του πυρός επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Αυτό συμβαίνει καθώς το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού επιβεβαίωσε ότι η επίθεση ήταν «αποκλειστικά ισραηλινή επιχείρηση».

Πηγή από τη Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στόχευσαν στελέχη της οργάνωσης, τα οποία συμμετείχαν σε συνάντηση στην Ντόχα, με θέμα τη συζήτηση της πρότασης κατάπαυσης του πυρός του Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από Al Jazeera