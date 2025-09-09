Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας κατηγορεί τον Ζελένσκι για διαφθορά

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα κατηγόρησε τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι σκόπιμα φιμώνει τους επικριτές του και αποδυναμώνει τις υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς.

Σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο Κουλέμπα υποστήριξε ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα του «σαν κλέφτης τη νύχτα» γιατί «ο Ζελένσκι και η παρέα του δεν θέλουν να λέμε στο εξωτερικό πράγματα που θεωρούν αντίθετα με την κυβερνητική γραμμή».

Η Ουκρανική κυβέρνηση με διάταγμα που υπόγραψε ο Ζελένσκι απαγορεύει σε πρώην διπλωμάτες να εγκαταλείψουν τη χώρα. Σύμφωνα με τον Κουλέμπα, αυτό το μέτρο δεν βασίζεται σε στρατιωτικούς λόγους. «Στην Ουκρανία, οι πρώην διπλωμάτες δεν υποχρεούνται να υπηρετούν στον στρατό», τόνισε.

Ο Κουλέμπα κατέφυγε στην Πολωνία, αλλά όπως είπε, σχεδιάζει να επιστρέψει στο Κίεβο ως το τέλος του μήνα.

«Συνωμοσία του κράτους»

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι συστηματικά αποκλείει επικριτικές φωνές. Υπάρχει ήδη η υποψία στους κυβερνητικούς κύκλους ότι τα ταξίδια στο εξωτερικό αποτελούν αυτόματα μέρος μιας «συνωμοσίας κατά του κράτους», σημείωσε ο Κουλέμπα.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του είχε επανειλημμένα κατηγορήσει τον Ουκρανό πρόεδρο ότι αποδυναμώνει τους ανεξάρτητους θεσμούς και, ως εκ τούτου, ασκεί πολιτικό έλεγχο στην καταπολέμηση της διαφθοράς.Ο Κουλέμπα, ο οποίος ήταν στη διπλωματική υπηρεσία από το 2003 και υπουργός Εξωτερικών από το 2020, απολύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024. Ο Ζελένσκι απέδωσε την απόλυση Κουλέμπα εκείνη την εποχή, στην έλλειψη «ενέργειας», αναφορικά με τις προσπάθειες εξασφάλισης προμηθειών όπλων από τη Δύση.