Ζελένσκι: Ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι θα καταλάβει το Ντονμπάς μέσα σε 3-4 μήνες

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στον Ντόναλντ Τραμπ και στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Στιβ Γουίτκοφ, ότι σκοπεύει να καταλάβει την περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία σε λίγους μήνες, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

«Δηλαδή, λέει [ο Πούτιν] ότι σε τρεις έως τέσσερις μήνες — και αυτό είπε στους Αμερικανούς, στον Λευκό Οίκο και στον εκπρόσωπο του Τραμπ, τον Γουίτκοφ — ότι θα πάρει το Ντονμπάς σε δύο με τρεις μήνες, το πολύ τέσσερις», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο ABC News.

Η Ρωσία είχε εισβάλει αρχικά στο Ντονμπάς — το οποίο περιλαμβάνει τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ — το 2014, ενώ εξαπέλυσε πλήρους κλίμακας πόλεμο κατά της Ουκρανίας το 2022.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η περιοχή είναι «η πιο οχυρωμένη» και διαθέτει τις «πιο ικανές δυνάμεις», εξηγώντας γιατί η απώλειά της είναι αδιαπραγμάτευτη για την Ουκρανία:

«Είναι σαν φρούριο… Και αν αποσύρουμε τα στρατεύματά μας και εκείνος πάρει όλο το Ντονμπάς, ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προχωρήσει άλλα 90 χιλιόμετρα προς το Χάρκιβ; Πάντα ήθελε το Χάρκιβ», είπε.

Ρωσική επίθεση στο Ντονμπάς με πολλά θύματα

Την Τρίτη, οι φόβοι του Ζελένσκι επιβεβαιώθηκαν με ρωσικό πλήγμα σε αμάχους στην περιοχή του Ντονέτσκ. Βόμβα τύπου glide έπληξε το χωριό Γιαρόβα, λιγότερο από 10 χλμ από τη γραμμή του μετώπου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 21 άτομα και τραυματίζοντας σχεδόν δύο δωδεκάδες άλλους που περίμεναν να εισπράξουν τη σύνταξή τους, σύμφωνα με δηλώσεις του Ζελένσκι και τοπικών αξιωματούχων.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση «κατάφωρα βάρβαρη» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία.

«Ο κόσμος δεν πρέπει να μείνει αδρανής. Χρειάζεται απάντηση από τις ΗΠΑ, απάντηση από την Ευρώπη, απάντηση από την G20. Απαιτούνται ισχυρές ενέργειες ώστε η Ρωσία να σταματήσει να φέρνει τον θάνατο», είπε.

Σχέδιο ειρήνης μεταξύ Τραμπ και Πούτιν;

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι για το Ντονμπάς έρχονται μετά από αναφορές ότι ο Πούτιν παρουσίασε στον Τραμπ ένα ειρηνευτικό σχέδιο κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

Βάσει αυτού του σχεδίου, η Ουκρανία θα παραχωρούσε ακατοίκητα (απροστάτευτα) εδάφη με αντάλλαγμα γραπτή υπόσχεση της Μόσχας ότι δεν θα εισβάλει ξανά.

Αντιδρώντας σε αυτή τη συνάντηση κορυφής, ο Ζελένσκι είπε:

«Ήταν κρίμα που η Ουκρανία δεν προσκλήθηκε» και ότι «ο Τραμπ έδωσε στον Πούτιν αυτό που ήθελε».

«Ήθελε πάρα πολύ να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Τραμπ, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, και νομίζω ότι ο Πούτιν το πέτυχε — και αυτό είναι κρίμα», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Ο Πούτιν δεν θέλει να συναντηθεί μαζί μου, αλλά θέλει να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για να δείξει σε όλους φωτογραφίες και βίντεο ότι είναι παρών, ότι έχει αναγνωριστεί», πρόσθεσε.

«Μακριά» ακόμα η διμερής συνάντηση

Μετά από συνάντηση υψηλού επιπέδου του Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο στις 18 Αυγούστου, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει διμερή συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν.

Ωστόσο, το Κρεμλίνο δεν έχει δείξει καμία πρόθεση να δεσμευτεί σε μια τέτοια συνάντηση. Στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Πούτιν δήλωσε ότι θα συναντούσε τον Ζελένσκι μόνο εάν η συνάντηση γίνει στη Μόσχα.

«Δεν μπορώ να πάω στη Μόσχα όταν η χώρα μου δέχεται πυραυλικές επιθέσεις κάθε μέρα. Είναι αυτονόητο — και εκείνος το καταλαβαίνει», είπε ο Ζελένσκι.

«Το κάνει για να καθυστερήσει τη συνάντηση… Παίζει παιχνίδια — παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από POLITICO