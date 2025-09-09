Ισραηλινά ΜΜΕ: Το Ισραήλ θα ονομάσει την επίθεση κατά της Χαμάς στο Κατάρ ως «Ημέρα της Κρίσης»

Η επίσημη ονομασία για το χτύπημα κατά της ηγεσίας της Χαμάς στο Κατάρ είναι «Atzeret HaDin», που μεταφράζεται περίπου ως Ημέρα της Κρίσης, σύμφωνα με το Channel 12.

Το όνομα παραπέμπει στην εβραϊκή γιορτή Shemini Atzeret, κατά την οποία η Χαμάς εισέβαλε στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Σηματοδοτεί επίσης τις επερχόμενες Μεγάλες Εβραϊκές Εορτές.

Έφυγε εσπευσμένα από το δικαστήριο ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έφυγε από την κεκλεισμένων των θυρών δικαστική του ακρόαση σήμερα για μια μακρά διακοπή λόγω «ενός εξαιρετικού ζητήματος ασφαλείας», σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan.

Μίλησε εκτενώς με τον στρατιωτικό γραμματέα του, Υποστράτηγο Ρόμαν Γκόφμαν, όπως αναφέρει το Kan.

Πηγή: Times of Israel