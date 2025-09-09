Νεπάλ: Πυρπολήθηκε το Κοινοβούλιο μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού λόγω διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς

Διαδηλωτές κατά της διαφθοράς στο Νεπάλ εισέβαλαν στο ομοσπονδιακό κτίριο του κοινοβουλίου της χώρας στο Κατμαντού, μετά και τους 19 νεκρούς στις διαδηλώσεις της Δευτέρας.

Φωτιές είναι ορατές και καπνός ανεβαίνει από το κτίριο, καθώς μεγάλα πλήθη διαδηλωτών έχουν συγκεντρωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Οι διαδηλωτές αψήφησαν την απαγόρευση κυκλοφορίας, καθώς η οργή τους κατά της κυβέρνησης μετά τους πυροβολισμούς της Δευτέρας δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης.

Βανδαλισμοί σε κυβερνητικά κτίρια σε όλο το Νεπάλ

Διαδηλωτές εισήλθαν στο Σίνγκα Ντουρμπάρ και στο συγκρότημα κτιρίων του Κοινοβουλίου από το απόγευμα της Τρίτης.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί βίντεο που δείχνουν τον εμπρησμό και τον βανδαλισμό του σπιτιού του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι στο Μπαλακότ της Μπακταπούρ. Διάφορα μέσα ενημέρωσης έχουν επίσης παράσχει λεπτομέρειες για τον εμπρησμό.

Ομοίως, υπάρχουν αναφορές για διαδηλωτές που βανδάλισαν την κατοικία του προέδρου του Κογκρέσου του Νεπάλ και πρώην πρωθυπουργού Σερ Μπαχαντούρ Ντέουμπα στην Μπουντανιλκάνθα.

Ο Ν.Π. Σαούντ, ηγέτης του Κογκρέσου και πρώην υπουργός κοντά στον Ντέουμπα, δήλωσε πριν από λίγο στο BBC ότι γνώριζε ότι η κατοικία του Ντέουμπα είχε βανδαλιστεί και ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τον έλεγχο της κατάστασης εκεί.

Εκτός ελέγχου η κατάσταση

Μοτοσικλέτες κυκλοφορούν γύρω από το συγκρότημα των κτιρίων, με κάποιους να κουβαλούν ξεθαμμένα φυτά μακριά από τον κήπο και πίνακες από το εσωτερικό.

Οι διαδηλωτές χορεύουν και φωνάζουν συνθήματα γύρω από μια φωτιά στην είσοδο του κτιρίου, πολλοί από τους οποίους κρατούν τη σημαία του Νεπάλ.

Κάποιοι έχουν εισέλθει στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου όλα τα παράθυρα έχουν σπάσει. Γκράφιτι και αντικυβερνητικά μηνύματα έχουν γραφτεί με σπρέι στο εξωτερικό του κτιρίου.

Ένα μήνυμα στο κτίριο λέει: «Δώσατε τη λάθος μάχη».

H παραίτηση του πρωθυπουργού

Το μεσημέρι, ο επικεφαλής της κυβέρνησης ανακοίνωσε την παραίτησή του «ώστε να μπορέσουν να ληφθούν μέτρα για μια πολιτική επίλυση», όπως ανέφερε σε επιστολή προς τον πρόεδρο του Νεπάλ Ραμτσάντρα Πουντέλ.

Σύμβουλος του Πουντέλ είπε στο Reuters ότι η παραίτηση έγινε δεκτή και ότι ο πρόεδρος έχει αρχίσει τη “διαδικασία και τις συζητήσεις για έναν νέο ηγέτη».

«Η κυβέρνηση έπεσε, οι νέοι νίκησαν και πήραν τον έλεγχο της χώρας», δήλωσε ένας διαδηλωτής, ο Σουντάν Γκούρουνγκ, «το μέλλον μας ανήκει».

Χθες, Δευτέρα, η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον χιλιάδων διαδηλωτών που διαδήλωναν στους δρόμους του Κατμαντού απαιτώντας να τεθεί τέλος στο μπλοκάρισμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που είχε διαταχθεί τέσσερις ημέρες νωρίτερα και καταγγέλλοντας τη διαφθορά των ελίτ της χώρας.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων 17 στην πρωτεύουσα, εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό.

Το βράδυ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης διέταξε την αποκατάσταση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την έναρξη «ανεξάρτητης» έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επέμβαση της αστυνομίας.

Επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος του Νεπάλ, ο Όλι ολοκληρώνει με αυτόν τον τρόπο μία πολιτική σταδιοδρομία 60 ετών, που σημαδεύτηκε κυρίως από τον μακρόχρονο εμφύλιο πόλεμο που αιματοκύλισε το Νεπάλ μέχρι την κατάργηση της μοναρχίας το 2008.

Ο Όλι εξελέγη για πρώτη φορά πρωθυπουργός το 2015, επανεξελέγη το 2018, ξαναδιορίστηκε για σύντομο διάστημα επικεφαλής της κυβέρνησης το 2021 και στη συνέχεια και πάλι το 2024, επικεφαλής κοινοβουλευτικού συνασπισμού που περιελάμβανε κυρίως την κεντροδεξιά.

Η παραίτησή του ακολουθεί εκείνην άλλων τριών υπουργών, μεταξύ των οποίων του υπουργού Εσωτερικών.

Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την Πέμπτη το μπλοκάρισμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εφαρμόζοντας απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2023 που απαιτούσε να ονομαστεί τοπικός εκπρόσωπος και αρμόδιος ρύθμισης του περιεχομένου τους.

Μεταξύ των πλατφορμών που απαγορεύθηκαν ήταν το Facebook, το X, το Youtube ή το Linkedn προς μεγάλη λύπη πολλών εκατομμυρίων χρηστών.

«Η κυβέρνηση δεν ήθελε να μπλοκάρει τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε αρχικά ο πρωθυπουργός σήμερα. «Θέλει απλώς να προστατεύσει το πλαίσιο της χρήσης τους, επέμεινε, «δεν άξιζε τον κόπο να γίνουν διαδηλώσεις γι΄αυτό».

Με αφορμή αρχικά αυτόν τον αποκλεισμό, οι χθεσινές διαδηλώσεις στράφηκαν στη συνέχεια ευρύτερα στην καταγγελία της διαφθοράς των αρχών σε μία χώρα με μια οικονομία στο ρελαντί και υψηλό ποσοστό ανεργίας.

«Θέλουμε αυτό να αλλάξει», συνόψισε χθες ένας 20χρονος διαδηλωτής, ο Ικσάμα Τουμρόκ.

Τις τελευταίες ημέρες οι πλατφόρμες που εξακολουθούσαν να λειτουργούν, όπως το Tik Tok, πλημμύρισαν από βίντεο που στηλίτευαν τον πολυτελή βίο παιδιών πολιτικών αξιωματούχων.

Πηγή: BBC, ΑΜΠΕ