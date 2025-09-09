Ευρωκοινοβούλιο: Η πιο κρίσιμη ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Θα είναι η 5η ομιλία της καθώς έχει αναλάβει τα ηνία της ΕΕ από το 2019, αλλά η πρώτη της μετά την «επανεκλογή» της από τους Ευρωβουλευτές ως επικεφαλής της Ένωσης.

Ως είθισται, στις ομιλίες αυτές, γίνεται ένας απολογισμός των πεπραγμένων της προηγούμενης περιόδου, ενώ τίθενται οι προτεραιότητες για την επόμενη χρονιά.

Τι αναμένεται να πει η πρόεδρος της Κομισιόν; Από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ύψιστη προτεραιότητα της ΕΕ, το Rearm Europe, μέχρι την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την εφαρμογή (;) κάποιων προτάσεων του σχεδίου Ντράγκι.

Αγνοείται το σχέδιο Ντράγκι

Ένας χρόνος ακριβώς έχει περάσει από την παρουσίαση του σχεδίου Ντράγκι για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Τι ζητούσε ο Μάριο Ντράγκι; Την χρηματοδότηση των νεοφυών επιχειρήσεων και την επιτακτική ανάγκη να δραστηριοποιηθεί -επιτέλους- η ΕΕ μήπως και προλάβει το «τρένο» απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα, είτε αυτό αφορά την τεχνητή νοημοσύνη είτε την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη ευρύτερα.

Το ερώτημα είναι αν έχουν γίνει πράξη κάποιες από τις κατευθυντήριες γραμμές του πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, σε ένα σχέδιο που η ίδια η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζήτησε, αλλά για την ώρα βρίσκεται στα συρτάρια του Berlaymont.

Αυξανόμενη δυσαρέσκεια

Η πρόεδρος της Κομισιόν βρίσκεται όμως σε δύσκολη θέση, ίσως την πιο δύσκολη όλης της της προεδρίας. Δεν είναι μόνο το σκάνδαλο με τα SMS με τον Μπουρλά της Pfizer, ούτε η πρόταση μομφής από τις ακροδεξιές ευρωομάδες.

Είναι η αυξανόμενη δυσαρέσκεια εντός του Ευρωκοινοβουλίου απέναντι στο πρόσωπο της προέδρου, που εκφράζεται συχνά με «βολές» κι από την ίδια της την πολιτική οικογένεια στην ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Δεν είναι τυχαίο πως όταν παρουσιάστηκε το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, υπήρξαν αντιδράσεις ότι η Κομισιόν αγνόησε ουσιαστικά τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Ταπεινωτική συμφωνία»

Δεν είναι όμως λίγοι και εκείνοι που θεωρούν ότι στη συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς, η ΕΕ είναι ουσιαστικά η «ηττημένη» της υπόθεσης.

Βάσει της συμφωνίας, η ΕΕ θα καταργήσει τους δασμούς σε όλα τα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και να προσφέρει προνομιακή πρόσβαση στην αγορά για μια ευρεία γκάμα αμερικανικών αλιευτικών και αγροτικών αγαθών. Ωστόσο, τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ θα υπόκεινται σε βασικό δασμό 15%.

Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα επενδύσουν επιπλέον 600 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, ενώ η Ένωση υποχρεούται να αγοράσει 750 δισ. δολάρια σε αμερικανική ενέργεια και να αυξήσει δραστικά τις δαπάνες για εισαγωγές αμερικανικού αμυντικού εξοπλισμού — απαιτήσεις που θεωρούνται αρνητικές από πάνω από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων.

One day to go until the State of the Union. Discussions continue with @Europarl_EN leaders. With dialogue and determination, we can drive Europe forward. Tune in at 9 am tomorrow for #SOTEU pic.twitter.com/JTzcsYnYH7 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 9, 2025

Μια έρευνα του γαλλικού ινστιτούτου Cluster17 για την πλατφόρμα συζήτησης ευρωπαϊκών θεμάτων Le Grand Continent, έδειξε ότι η πλειοψηφία των πολιτών των πέντε μεγαλύτερων κρατών μελών της ΕΕ πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόδωσε τους πολίτες κατά τη διαπραγμάτευση μιας «ταπεινωτικής» συμφωνίας για τους δασμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία «ευνοεί τις ΗΠΑ» πολύ περισσότερο από την Ευρώπη.

Η δημοσκόπηση, έδειξε ότι το 77% των ερωτηθέντων – από 89% στη Γαλλία έως 50% στην Πολωνία – θεωρούσε ότι η συμφωνία θα ωφελούσε κυρίως την οικονομία των ΗΠΑ, ενώ μόνο το 2% πίστευε ότι θα ωφελούσε την Ευρώπη.

Στα τέλη του 2022, το περιοδικό Forbes ονόμασε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως την πιο ισχυρή γυναίκα στον κόσμο. Πέρυσι, επανεξελέγη με μεγάλη επιτυχία , συγκεντρώνοντας 401 ψήφους για μια δεύτερη θητεία, έναν αριθμό μεγαλύτερο από ό,τι ανέμεναν οι παρατηρητές.

Πλέον όμως οι επικριτές της φαίνεται να είναι περισσότεροι από τους υποστηρικτές μέσα στις Βρυξέλλες. Και, σημαντικότερο, η αποδοκιμασία των Ευρωπαίων πολιτών ειναι πολύ μεγάλη, για μια ηγέτιδα που δεν εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες, αλλά επιλέγεται από τους Ευρωβουλευτές.

*Η ομιλία της Προέδρου θα μεταδοθεί απευθείας από τα πολυμέσα της ΕΕ, αλλά και από το naftemporiki.gr με σύνδεσμο.