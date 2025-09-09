Logo Image

Εκρήξεις στη Ντόχα του Κατάρ: Πληροφορίες για ισραηλινή επιχείρηση εκτέλεσης στελέχους της Χαμάς

Κόσμος

Mαρτυρίες που επικαλείται το Reuters, κάνουν λόγο για καπνό στην περιοχή Κατάρα της πρωτεύουσας.

Εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο στην Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ.

Ο δημοσιογράφος του ιστότοπου Axios, Ραβίντ Μάρακ, επικαλούμενος ισραηλινό αξιωματούχο, αναφέρει ότι η έκρηξη έχει να κάνει με επιχείρηση εκτέλεσης αξιωματούχων της Χαμάς.

Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν η ηγεσία της Χαμάς στο Κατάρ συμπεριλαμβανομένων των Χαλίλ αλ Χάγια και του Τζαμπαρίν

Ηδη στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο που καταγράφουν την περιοχή λίγο μετά την έκρηξη.

