Εκρήξεις στη Ντόχα του Κατάρ: Πληροφορίες για ισραηλινή επιχείρηση εκτέλεσης στελέχους της Χαμάς

Εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο στην Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ.

Mαρτυρίες που επικαλείται το Reuters, κάνουν λόγο για καπνό στην περιοχή Κατάρα της πρωτεύουσας.

Ο δημοσιογράφος του ιστότοπου Axios, Ραβίντ Μάρακ, επικαλούμενος ισραηλινό αξιωματούχο, αναφέρει ότι η έκρηξη έχει να κάνει με επιχείρηση εκτέλεσης αξιωματούχων της Χαμάς.

Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν η ηγεσία της Χαμάς στο Κατάρ συμπεριλαμβανομένων των Χαλίλ αλ Χάγια και του Τζαμπαρίν

Israeli official tells me the explosion in Doha is an assassination attempt again Hamas officials — Barak Ravid (@BarakRavid) September 9, 2025

Ηδη στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο που καταγράφουν την περιοχή λίγο μετά την έκρηξη.