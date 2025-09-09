Στο Ελιζέ ο Μπαϊρού, υπέβαλε την παραίτησή του στον Μακρόν

Μετά την πτώση της κυβέρνησής του, ο Φρανσουά Μπαϊρού έφτασε στο Ελιζέ στις 13:30 (14.30, ώρα Ελλάδος), όπου και υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μπαϊρού θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του εν αναμονή του διορισμού του διαδόχου του, του πέμπτου πρωθυπουργού από την έναρξη της (δεύτερης) πενταετούς θητείας το 2022, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στην Πέμπτη Δημοκρατία, η οποία φημίζεται για την πολιτική της σταθερότητα, αλλά έχει εισέλθει σε μια άνευ προηγουμένου κρίση από τη διάλυση του κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2024.

Κουτιά μετακόμισης φτάνουν στο πρωθυπουργικό μέγαρο Matignon, σύμφωνα με ζωντανές εικόνες που μεταδίδονται από πολλά μέσα ενημέρωσης.

Η Εθνοσυνέλευση ετοιμάζεται να λειτουργήσει στο… ρελαντί, εν αναμονή του διορισμού νέας κυβέρνησης και της διοργάνωσης ενδεχόμενης έκτακτης συνεδρίασης. Είχε προγραμματιστεί έκτακτη σύνοδος από τις 22 Σεπτεμβρίου, αλλά η πτώση της κυβέρνησης τη Δευτέρα καθιστά αυτή την υπόθεση αβέβαιη.

Πηγή: Le Figaro

Διαβάστε ακόμη

«Αν πέσει η Γαλλία, θα πέσουμε όλοι μαζί»: Τα σενάρια για την επόμενη μέρα – Ο Αν. Καράμπαμπας στο Naftemporiki TV

Ο Μπερτράν λέει ότι ο Μακρόν διάλεξε για πρωθυπουργό τον Λεκορνί – Ο Λεκορνί διαψεύδει