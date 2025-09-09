Ισπανία: Απαγόρευση εισόδου στη χώρα των Ισραηλινών υπουργών Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς

Η Ισπανία απαγορεύει την είσοδο στη χώρα στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και στον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες σε συνέντευξη Τύπου, εν μέσω μιας συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης μεταξύ Ιερουσαλήμ και Μαδρίτης.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε δύο Ισπανούς υπουργούς και κατηγόρησε την κυβέρνηση της Ισπανίας ότι προωθεί αντισημιτικές πολιτικές.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας ανακάλεσε επίσης τον πρέσβη στο Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις σε απάντηση στην κατηγορία για αντισημιτισμό.

Η τελευταία σειρά διπλωματικών μέτρων έρχεται μετά την ανακοίνωση από τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ τη Δευτέρα εμπάργκο όπλων και μερική απαγόρευση εισαγωγών λόγω της εμπόλεμης συμπεριφοράς του Ισραήλ στη Γάζα. Η Ισπανία χώρισε τους δεσμούς της με τους Ευρωπαίους συμμάχους πέρυσι αναγνωρίζοντας ένα παλαιστινιακό κράτος.

Η απόφαση της Ισπανίας έρχεται πέντε εβδομάδες αφότου απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ολλανδία στον Μπεν Γκβιρ και τον Σμότριτς. Η Σλοβενία ​​και το Βέλγιο έχουν επίσης απαγορεύσει την είσοδο στους δύο υπουργούς. Το Βέλγιο φέρεται να εργάζεται για την επέκταση αυτής της απαγόρευσης σε όλα τα 29 ευρωπαϊκά κράτη που είναι μέλη της Συμφωνίας Σένγκεν.

Η αντίδραση του Μπεν Γκβιρ: Η Ισπανία πρέπει να δεχτεί κατοίκους της Γάζας

Απαντώντας στην απόφαση της Ισπανίας να απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα σε αυτόν και τον Υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γβιρ έγραψε στο Twitter στα ισπανικά: «Μην με αφήσετε να μπω… αλλά δώστε στους ανθρώπους από τη Γάζα ελεύθερη είσοδο στην Ισπανία».

Σημειώνεται ότι η Ισπανία τον Ιούλιο επέτρεψε σε 16 κατοίκους της Γάζας να έρθουν στη χώρα για ιατρική περίθαλψη.

Πηγή: Times of Israel