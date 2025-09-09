«Αν πέσει η Γαλλία, θα πέσουμε όλοι μαζί»: Τα σενάρια για την επόμενη μέρα – Ο Αν. Καράμπαμπας στο Naftemporiki TV

Τις εξελίξεις στη Γαλλία σχολίασε μεταξύ άλλων ο ιστορικός και πολιτικός αναλυτής, Αναστάσιος Καράμπαμπας, μιλώντας στo κανάλι της «Ναυτεμπορικής» και στην εκπομπή «Rush Hour» με τον Παύλο Πανταζόπουλο και την Χριστίνα Κουσουνή.

«Μεγάλο χαστούκι για τον Μακρόν»

Αρχικά ο κ. Καράμπαμπας χαρακτήρισε τα όσα συμβαίνουν ως ένα «μεγάλο χαστούκι όχι μόνο για τον Μπαϊρού, αλλά και για τον Μακρόν».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα σενάρια της επόμενης ημέρας. Το πρώτο, όπως είπε, είναι να συνεχίσει την πορεία του ο Μακρόν και να διορίσει κάποιον της δικής του παράταξης. Ένα άλλο είναι να ανοίξει τη συμμαχία στους σοσιαλιστές, στην αριστερά, εκτός από την ανυπότακτη Γαλλία.

«Ο Μακρόν θα μιλήσει με τους Σοσιαλιστές, με τους Οικολόγους και τους κομμουνιστές οι οποίοι θέλουν να μπουν σε μία κυβέρνηση κέντρου και αριστεράς» σημείωσε, προσθέτοντας πως το «στοίχημα» ειναι να βρεθεί ένα όνομα που μπορεί να συγκεντρώσει μία πλειοψηφία. «Το θέμα είναι να μην πέσει η νέα κυβέρνηση, που αυτό είναι πολύ δύσκολο» είπε.

Ένα ακόμη σενάριο, όπως εκτίμησε, είναι αυτό που περιέγραψε ο Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος είπε ότι «θέλουμε έναν διαπραγματευτή», κάποιον που να μην ανήκει απαραίτηα σε κάποιο κόμμα, κάποιον που να είναι στη μέση και να μπορέσει να μαζέψει ψήφους για να ψηφιστούν τα μέτρα.

«Δεν εξαρτάται μόνο η Γαλλία από όσα συμβαίνουν, αλλά όλη η Ευρώπη»

Ο κ. Καράμπαμπας υπογράμμισε και την κρισιμότητα των εξελίξεων, σχολιάζοντας πως «δεν εξαρτάται από όλα όσα συμβαίνουν μόνο η Γαλλία, αλλά όλη η Ευρώπη, από τη στιγμή που η Γαλλία είναι 20% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης». «Αν πέσει η Γαλλία θα πέσουμε όλοι μαζί» ανέφερε χαρακτηριστικά.