Οι αναλώσιμοι: Ο κύκλος των χαμένων πρωθυπουργών στα 8 χρόνια Μακρόν

Κάποιους από αυτούς ίσως δεν τους θυμόμαστε καν, δεδομένου και του προεδρικού συστήματος της Γαλλικής Δημοκρατίας που ρίχνει σε δεύτερο ρόλο τους πρωθυπουργούς, χωρίς (πάντα) να τους καθιστά διακοσμητκούς.

1. Εντουάρ Φιλίπ (2017–2020)

Μετά τις δημοτικές εκλογές του 2020, όπου ο Φιλίπ κέρδισε τη δημαρχία της Χάβρης, ο Μακρόν ανασχημάτισε την κυβέρνησή του προκειμένου να «ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο» στην προεδρία του πριν από τις εκλογές του 2022.

Ο Φιλίπ δεν παραιτήθηκε λόγω κάποιου σκανδάλου ή σύγκρουσης, αλλά η αποχώρησή του σηματοδότησε μια πολιτική επανεκκίνηση.

2. Ζαν Καστέξ (2020–2022)

Ασχολήθηκε κυρίως στη διαχείριση της πανδημικής κρίσης COVID-19 με αρμοδιότητες την επίβλεψη του lockdown και την μεταπανδημική ανάκαμψη της Γαλλίας. Μετά την επανεκλογή του Μακρόν το 2022, ο Καστέξ παραιτήθηκε στο πλαίσιο της παράδοσης για αλλαγή κυβέρνησης. Είχε ήδη δηλώσει δημόσια ότι δεν σκόπευε να μείνει για πολύ στο θώκο του.

3. Ελιζαμπέτ Μπόρν (2022–2024)

Αντιμετώπισε τεράαστιες πολιτικές δυσκολίες, ειδικά μετά την απώλεια της απόλυτης πλειοψηφίας του κόμματος του Μακρόν στην Εθνοσυνέλευση. Η κρίση που πυροδότησε η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση το 2023, η οποία προωθήθηκε με τη χρήση του άρθρου 49 του Συντάγματος, δηλαδή παρακάμπτοντας την κοινοβουλευτική ψηφοφορία, προκάλεσε καταιγισμό διαμαρτυριών και αποδυνάμωσε τη θέση της. Τον Ιανουάριο του 2024, ο Μακρόν τής ζήτησε να παραιτηθεί προκειμένου να ανανεώσει την κυβέρνησή του ενόψει των ευρωεκλογών.

4. Γκαμπριέλ Ατάλ: (9 Ιανουαρίου 2024 – 5 Σεπτεμβρίου 2024)

Στις 9 Ιανουαρίου 2024, ο Ατάλ διορίστηκε πρωθυπουργός από τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσης Ελιζαμπέτ Μπορν. Σε ηλικία 34 ετών, έγινε ο νεότερος σε ηλικία και ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός στη Γαλλία.

Ο Ατάλ διορίστηκε πρωθυπουργός τον Ιανουάριο, καθώς ο Μακρόν προσπαθούσε να ανανεώσει το κυβερνητικό προφίλ. Επελέγη εν μέρει για να αντιμετωπίσει την πρόκληση του 28χρονου ηγέτη του κόμματος της Λεπέν, Τζόρνταν Μπαρντέλα, ο οποίος συνέβαλε στη διεύρυνση της απήχησης της ακροδεξιάς μεταξύ των νέων. Ωστόσο, το κόμμα του Μακρόν υπέστη ταπεινωτική ήττα στην ευρωκάλπη.

5. Μισέλ Μπαρνιέ: (5 Σεπτεμβρίου – 13 Δεκεμβρίου 2024)

Ύστερα από μόλις τρεις μήνες στον πρωθυπουργικό θώκο ο Μισέλ Μπαρνιέ έγινε ο πλέον βραχύβιος πρωθυπουργός στην ιστορία της Γαλλίας, ενώ είναι ο δεύτερος που έπεσε ύστερα από πρόταση δυσπιστίας μετά τον Ζορζ Πομπιντού το 1962. Αφορμή για την κατάρρευση της κυβέρνησης μειοψηφίας στάθηκε η αδυναμία υπερψήφισης του προϋπολογισμού λιτότητας για το 2025, ο οποίος προέβλεπε εξοικονόμηση 60 δισεκατομμυρίων ευρώ.

6. Φρανσουά Μπαϊρού: 13 Δεκεμβρίου 2024 – 8 Σεπτεμβρίου

Στα 73 του, ο Μπαϊρού έγινε ο 28ος πρωθυπουργός της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας. Η επικίνδυνη αποστολή που είχε αποδεχτεί ο 74χρονος κεντρώος πολτιτικός ήταν ουσιαστικά μία: Να βρει πολιτική σταθερότητα, όσο το δυνατόν μεγαλύτερης διάρκειας, παρά την περίπλοκη εξίσωση που προέκυψε από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του καλοκαιριού του 2024, οι οποίες δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν σαφή πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. Και ο Μπαϊρού αναλώθηκε ζητώντας την εμπιστοσύνη της Βουλής προκειμένου να περάσει περικοπές ύψους 44 δισ. στον προϋπολογισμό.