Γάζα: Ευθύνες στις εθνικές κυβερνήσεις επιρρίπτει η Κάλας για την στάση της ΕΕ απέναντι στο Ισραήλ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να αναστείλει τους εμπορικούς δεσμούς και να σταματήσει την ερευνητική συνεργασία με το Ισραήλ, αλλά οι εθνικές κυβερνήσεις είναι αυτές που εμποδίζουν την λήψη περαιτέρω μέτρων.

Αυτά τουλάχιστον ισχυρίστηκε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Οι επιλογές μας για περισσότερη δράση είναι σαφείς και παραμένουν στο τραπέζι, αλλά τα κράτη μέλη διαφωνούν για το πώς να πείσουν την ισραηλινή κυβέρνηση να αλλάξει πορεία», δήλωσε η Κάγια Κάλας την Τρίτη κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Στρασβούργο. «Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ως Ένωση μέχρι τα κράτη μέλη να συμμεριστούν την ίδια άποψη για το τι πρέπει να κάνουν».

Η ΕΕ βρίσκεται σε απελπιστικό αδιέξοδο σχετικά με το αν θα επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ για τον συνεχιζόμενο πόλεμό του στη Γάζα, με την Ισπανία και το Βέλγιο να κινούνται μονομερώς για να επιβάλουν αυστηρά μέτρα, ενώ χώρες όπως η Γερμανία και η Ουγγαρία είναι πιο απρόθυμες να στοχοποιήσουν το Τελ Αβίβ.

Η Κάλας δήλωσε ότι η ΕΕ κατέληξε σε μια «καταγραφή» πιθανών επιλογών για να ασκήσει πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση — συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης για διακοπή των εμπορικών δεσμών και αναστολή της συμμετοχής της χώρας στο ταμείο έρευνας και καινοτομίας Horizon — αλλά πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει ενότητα για το τι πρέπει να ακολουθήσει».

«Υπήρξαν κάποιες θετικές εξελίξεις, 2.904 φορτηγά έχουν εισέλθει μεταξύ 10 Ιουλίου και 1ης Σεπτεμβρίου», είπε ο Κάλλας, «ούτε ένα φορτηγό δεν εισήλθε στη Λωρίδα της Γάζας από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο».

«Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις διπλωματικές προσπάθειες με το Ισραήλ, επειδή δεν μπορούμε να καταλήξουμε κάπου διαφορετικά», είπε.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ έχει καταδικάσει στο παρελθόν την παρεμπόδιση της βοήθειας προς τους αμάχους στη Γάζα από το Ισραήλ, κατηγορώντας τη χώρα ότι υπονομεύει «δεκαετίες ανθρωπιστικών αρχών».

Τον Ιούνιο, η Κάγια Κάλας απάντησε επίσης στις κατηγορίες των νομοθετών για αδράνεια, υποστηρίζοντας ότι είναι δύσκολο να προχωρήσει γρήγορα σε αυστηρότερη δράση επειδή χρειάζεται ομοφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων της ΕΕ.

Πηγή: Politico