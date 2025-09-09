Γαλλία: Ο Μπερτράν λέει ότι ο Μακρόν διάλεξε για πρωθυπουργό τον Λεκορνί – Ο Λεκορνί διαψεύδει

Ο Ξαβιέ Μπερτράν, των Ρεπουμπλικανών, θεωρεί ότι δεν θα διοριστεί πρωθυπουργός, παρότι το όνομά του «έπαιξε» για το Ματινιόν και κρίνει ότι ο Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί «συνθέτει τη δική του κυβέρνηση».

«Ο πρόεδρος Μακρόν έχει ήδη κάνει την επιλογή του», δήλωσε ο Μπερτράν, ο οποίος έχει φιλοδοξίες για την προεδρία, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης της στρατηγικής επιτροπής του LR, σύμφωνα με την πηγή.

Παραδέχτηκε ότι «ο Σεπτέμβριος του 2025 είναι σαν τον Σεπτέμβριο του 2024», καθώς το όνομά του είχε ήδη κυκλοφορήσει πριν από ένα χρόνο για το Matignon, πριν από τον διορισμό του Μισέλ Μπαρνιέ.

Λίγη ώρα μετά τη δήλωση αυτή, ο Λεκορνί διέψευσε στη Le Figaro ότι θα αναλάβει πρωθυπουργός, με την αναταραχή στο Παρίσι καλά να κρατεί…

Πηγή: Le Figaro