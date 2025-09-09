Γκίντεον Σάαρ: Μια αναγνώριση του «υποτιθέμενου» Παλαιστινιακού Κράτους επιβραβεύει τη Χαμάς

Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα έβλαπτε την «περιφερειακή σταθερότητα», υποστήριξε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ και ενώ απομένουν λίγες ημέρες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου πολλές χώρες σκοπεύουν να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση.

«Η παρούσα πρωτοβουλία για την αναγνώριση υποτιθέμενου παλαιστινιακού κράτους (…) ανταμείβει την Χαμάς για την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», δήλωσε από την Κροατία ο Γκίντεον Σάαρ λίγη ώρα αφού ο Κροάτης ομόλογός του είχε δηλώσει ότι το Ζάγκρεμπ τάσσεται υπέρ της λύσης των δύο κρατών.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι το Παρίσι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Και άλλες χώρες, ανάμεσά τους ο Καναδάς, η Αυστραλία και το Βέλγιο, έχουν ανακοινώσει την ίδια πρόθεση.

Το Λονδίνο ανακοίνωσε επίσης τον Αύγουστο ότι θα κάνει το ίδιο αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην Γάζα.

Χθες, η Ισπανία – που αναγνώρισε τον Μάιο 2024 την ύπαρξη παλαιστινιακού κράτους – ανακοίνωσε σειρά μέτρων για τον τερματισμό της γενοκτονίας στην Γάζα, ανάμεσά τους και εμπάργκο όπλων για το Ισραήλ, προκαλώντας και διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ των δύο πλευρών.

«Η ειρήνη θα επιτευχθεί σε διμερές πλαίσιο και όχι με αποφάσεις που λαμβάνονται στο Παρίσι και στην Μαδρίτη», δήλωσε ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών.

