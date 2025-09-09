Logo Image

Ουκρανία: Για «πάνω από 20 νεκρούς» σε χωριό στο Ντονέτσκ κάνει λόγο ο Ζελένσκι

Κόσμος

Ουκρανία: Για «πάνω από 20 νεκρούς» σε χωριό στο Ντονέτσκ κάνει λόγο ο Ζελένσκι

REUTERS/Thomas Peter (φωτ. αρχείου)

Οι άμαχοι πήγαιναν να λάβουν τις συντάξεις τους

«Περισσότεροι από 20» άμαχοι σκοτώθηκαν σε ρωσική επιδρομή σε ένα χωριό στην περιοχή Ντόνετσκ της ανατολικής Ουκρανίας, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μια άγρια ​​ρωσική αεροπορική επιδρομή στο χωριό Γιάροβα στην περιοχή Ντόνετσκ» σκότωσε «περισσότερους από 20» αμάχους, δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια ανάρτηση που συνοδευόταν από ένα βίντεο που έδειχνε πτώματα σκορπισμένα στο έδαφος.

Τα ρωσικά πυρά έπληξαν το χωριό καθώς οι κάτοικοι λάμβαναν τις συντάξεις τους, πρόσθεσε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να λάβει «ισχυρά μέτρα» κατά της Ρωσίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τα πτώματα κοντά σε ένα σοβαρά κατεστραμμένο βαν που χρησιμοποιείται από το ουκρανικό δημόσιο ταχυδρομείο, κυρίως για τη διανομή συντάξεων σε αγροτικές περιοχές.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube