Ουκρανία: Για «πάνω από 20 νεκρούς» σε χωριό στο Ντονέτσκ κάνει λόγο ο Ζελένσκι

«Περισσότεροι από 20» άμαχοι σκοτώθηκαν σε ρωσική επιδρομή σε ένα χωριό στην περιοχή Ντόνετσκ της ανατολικής Ουκρανίας, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μια άγρια ​​ρωσική αεροπορική επιδρομή στο χωριό Γιάροβα στην περιοχή Ντόνετσκ» σκότωσε «περισσότερους από 20» αμάχους, δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια ανάρτηση που συνοδευόταν από ένα βίντεο που έδειχνε πτώματα σκορπισμένα στο έδαφος.

Τα ρωσικά πυρά έπληξαν το χωριό καθώς οι κάτοικοι λάμβαναν τις συντάξεις τους, πρόσθεσε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να λάβει «ισχυρά μέτρα» κατά της Ρωσίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τα πτώματα κοντά σε ένα σοβαρά κατεστραμμένο βαν που χρησιμοποιείται από το ουκρανικό δημόσιο ταχυδρομείο, κυρίως για τη διανομή συντάξεων σε αγροτικές περιοχές.