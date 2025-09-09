Γαλλία: Κεφάλια γουρουνιών εντοπίστηκαν μπροστά από 5 τζαμιά του Παρισιού

Τουλάχιστον πέντε κεφάλια χοίρων εντοπίστηκαν το πρωί της Τρίτης μπροστά από τζαμιά του Παρισιού, όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της γαλλικής πρωτεύουσας, Λοράν Νουνιέζ, καταδικάζοντας «απαράδεκτες πράξεις».

Τα κεφάλια αυτά βρέθηκαν σε δημόσιους δρόμους στο Παρίσι, στο 20ο διαμέρισμα, μπροστά από ένα τζαμί στο 15ο διαμέρισμα και σε μια βαλίτσα στο 18ο διαμέρισμα, όπως έμαθε η εφημερίδα Le Figaro από αστυνομικές πηγές και από την εισαγγελία του Παρισιού. Δύο άλλα βρέθηκαν σε κοντινά προάστια, το ένα μπροστά από την είσοδο του τζαμιού Islah, στο Montreuil, και το άλλο στο Montrouge.

«Άρχισε αμέσως έρευνα», πρόσθεσε ο αρχηγός της αστυνομίας διαβεβαιώνοντας πως «καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να βρεθούν οι δράστες αυτών των απεχθών πράξεων».

Ce matin tôt, des têtes de cochon ont été découvertes sur la voie publique devant l’entrée de plusieurs mosquées de l’agglomération. Une enquête a immédiatement été ouverte. Tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ces actes abjects. pic.twitter.com/h08ufL97pj — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) September 9, 2025

«Εκφράζω όλη την υποστήριξή μου προς τους υπευθύνους και τους πιστούς των τζαμιών που επλήγησαν απ’ αυτές τις ειδεχθείς προκλήσεις. Το να επιτίθεται κάποιος σε χώρους λατρείας αποτελεί απύθμενη δειλία», έγραψε από την πλευρά του στο X ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό.

Η αστυνομική διεύθυνση της αστυνομικής αρχής του Παρισιού ανέλαβε την έρευνα για «υποκίνηση μίσους και διακρίσεις λόγω φυλετικής καταγωγής ή θρησκευτικής προέλευσης».

Πηγή: Le Figaro